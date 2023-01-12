Минобороны проводит фотоконкурс «Мир глазами детей»

Пятина Арина Андреевна 12 лет. Фрегат "Паллада" в заливе Советская Гавань

Всероссийский фотоконкурс в Центральном Доме Российской Армии «Мир глазами детей» проводится с целью развития творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, популяризация творческой деятельности, раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных уголков Российской Федерации. Говоря проще, предоставить возможность девчонкам и мальчишкам показать красоту нашей Родины через свое любимое увлечение.

Конкурс проводится в три этапа: первый – с 10 января по 10 марта 2023 года – заявки и фотоработы в цифровом виде присылаются на электронную почту, указанную в положении. Второй – с 11 марта по 31 марта 2023 года – победителей фотоконкурса определяет жюри, третий – с 1 апреля по 20 апреля 2023 года – объявляются результаты фотоконкурса.

«Участниками фотоконкурса могут быть как начинающие, так и профессиональные фотографы, члены студий, творческих объединений, учащиеся учебных заведений. Как индивидуально, так и в составе коллектива, в двух возрастных категориях – от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Предусмотрены четыре номинации: «Природные явления и просторы России»; «Животный мир»; «Народные традиции России»; «Путешествие по России»», - рассказали в Минобороны России.

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Награжденных будет много: в каждой возрастной категории и номинации присуждаются первое, второе и третье призовые места. Гран-при фотоконкурса удостоится та работа, которую жюри признает самой оригинальной, интересной и неожиданной.

Церемония награждения пройдет 29 апреля 2023 года, и начнется с открытия выставки фоторабот лауреатов в ЦДРА.

Более полную информацию о фотоконкурсе можно получить на сайте ЦДРА.

КСТАТИ

Фотоконкурс впервые стартовал в 2022 году и сразу завоевал популярность у юных любителей фотографии: в первом творческом состязании с темой «В объективе Родина моя», приняли участие более 800 участников из разных уголков нашей страны, приславшие свои работы в адрес оргкомитета.

Согласно решению жюри, в число лауреатов вошли такие талантливые ребята, как Федор Акатов из Петрозаводска (Республика Карелия), Арина Пятина из Санкт-Петербурга, Лев Буханевич из Владикавказа, крымчанка Дарья Елесина, Данила Куден из Владивостока, москвичка Елизавета Тюляндина и многие другие, всего более 20 человек.