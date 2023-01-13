Александр Бастрыкин подвел итоги года: почему мобилизованным не хватило формы и рейтинг самых проворовавшихся коррупционеров

Фото: СК РФ

Накануне Дня образования Следственного комитета России (отмечается 15 января) Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба, а потом дал интервью «Российской газете». Приведем из него материалы уголовных дел и цифры, о которых рассказал глава СК России.

ДОВЕЛИ ДО СУДА 92000 ЧЕЛОВЕК

«Удалось довести до суда 82 тысячи уголовных дел в отношении более 92 тысяч обвиняемых. По расследованным делам установлен ущерб в размере почти 400 млрд рублей. Благодаря нашим следователям возмещено более 247 млрд и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 123,5 млрд рублей (данные за 11 месяцев 2022 года). Таким образом, мы способствовали возмещению 93% ущерба, причиненного преступлениями. В абсолютном значении результаты работы по возмещению ущерба потерпевшим в два раза выше показателей прошлого года».

АРЕСТОВАНО 132 УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

«С 2014 года возбуждено 2406 уголовных дел, из них 1752 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР. По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за 8 лет пострадало не менее 13,7 тысяч жителей Донбасса. Из них 4,9 тысяч убиты и 8,8 тысяч получили ранения. По расследуемым делам признаны потерпевшими более 120 тысяч жителей Донбасса. Уголовное преследование осуществляется в отношении 665 лиц. Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 390 лиц, из них 178 очно. Среди фигурантов 115 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины. Заочно арестованы 132 обвиняемых. Завершено расследование по 138 уголовным делам о применении военнослужащими ВФУ запрещенных средств и методов ведения войны, а также жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными».

НАВЕДУТ ПОРЯДОК НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Следственному комитету выделена дополнительная штатная численность. Утверждены структуры и штаты следственных управлений на указанных территориях в размере 853 единиц. На данный момент проводится их укомплектование. Для этого уже сформирован резерв из 500 человек. В него вошли не только действующие, но также бывшие сотрудники ведомства, работники прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, пожелавшие проходить службу в Следственном комитете России».

МИГРАНТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ УБИВАТЬ И НАСИЛОВАТЬ

«На данный момент видим рост преступности мигрантов. В 2022 году правоохранительными органами расследовано более 36 тысяч совершенных ими преступлений, что на 10% больше 2021 года. При этом значительная их часть - это тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности, убийства, изнасилования. Эти вопросы систематически обсуждаются на заседаниях при заместителе Председателя Совета безопасности. Следственный комитет давно говорил о необходимость введения обязательной геномной регистрации всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию. С учетом этого нужно вернуться к нашему предложению, но, конечно, с учетом сопоставления финансовых затрат на геномную регистрацию с затратами на установление личности подозреваемых при совершении преступлений. Ведь практика расследования уголовных дел, совершенных в условиях неочевидности, показывает, что значительная часть таких преступлений раскрывается именно благодаря молекулярно-генетическим исследованиям. Наряду с этим, целесообразно проработать вопрос о кодификации миграционного законодательства».

ПОЛУЧИЛ ГРАЖДАНСТВО - ОТСЛУЖИ В АРМИИ

«Приобретая российское гражданство, эти люди (бывшие мигранты- прим.Ред.) получают не только права, но на них также возлагаются и обязанности, которые установлены действующим законодательством. Одной из них является прохождение срочной службы в Вооруженных силах РФ при соответствии предъявляемым требованиям. В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке. Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан указанных государств получили российское гражданство, и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции».

РЕЙТИНГ КОРРУПЦИОНЕРОВ-МИЛЛИАРДЕРОВ

«За 11 месяцев 2022 года арестовано имущество обвиняемых по делам о коррупции уже на сумму 61 млрд рублей».

«По делу бывшего Губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд рублей. В частности, на имущество Белозерцева – на сумму 470 млн рублей, включая дорогостоящие часы, предметы роскоши и 61 объект недвижимого имущества, оформленные на его родственников, на имущество взяткодателей общей стоимостью 1,2 млрд рублей в виде объектов недвижимости, ювелирных украшений и более 3,5 тысяч редких произведений печати и живописи».

«В Главном следственном управлении по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении директоров двух организаций: ООО «РПК-Спецпроект» и ФГУП «ГосЗМП». Им инкриминируется растрата при исполнении госконтракта на реконструкцию и техническое переоснащение производства для выпуска новых лекарственных форм социально-значимых препаратов. По нему наложен арест на имущество стоимостью более 1 млрд рублей.

Еще одно дело - в отношении сотрудников ГИБДД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, по нему арестованы квартиры, порядка 30 зданий, более 10 земельных участков, в Московском и иных регионах, а также в Болгарии, ОАЭ, Германии, машины, счета, банковские ячейки. Стоимость этого имущества более 500 млн руб».

«По данным следствия, Анатолий Тихонов (бывший замминистра энергетики) получил взятки на общую сумму, превышающую 122 млн рублей, и совершил растрату свыше 271 млн рублей, выделенных для создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса».

ПОЧЕМУ МОБИЛИЗОВАННЫМ НЕ ХВАТАЛО ФОРМЫ?

«Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому 6 человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества общей стоимостью более 44,5 млн рублей. Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уголовное дело в отношении них передано для решения о направлении в суд, еще трое продолжают ознакомление с материалами. В производстве следователей имеются и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества, но следствие по ним еще не окончено».

ЭХО ИЗ БАНДИТСКИХ 90-Х

«За 11 месяцев 2022 раскрыто 5665 преступлений прошлых лет, в том числе более 800 убийств. Это результат кропотливой работы криминалистических служб и следователей СК России. В частности, при содействии криминалистических подразделений в Республике Татарстан проводилась работа по уголовному делу в отношении членов банды «Тукаевские», причастных к убийствам в Москве и Казани в 1993-2002 годах. В результате удалось установить одного из лидеров этой банды, в настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело скоро будет передано в суд. Также в ходе оказания криминалистами центрального аппарата практической помощи по этому уголовному делу раскрыто два преступления, совершенных участниками банды «Тукаевские» в городах Москве и Чебоксары в начале 2000-х годов».