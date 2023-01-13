Решатся ли украинцы на контратаку в Соледаре?

Сейчас поступают сведения, что Киев стягивает к городу резервы Фото: REUTERS

В Соледаре по-прежнему есть очаги сопротивления бойцов украинской армии, которые пока не поняли, что попали в котел. Вот интервью одного из них CNN:

«Мы держимся. Хотя практически самостоятельно. Без командиров. Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними мы не имеем».

Налицо потеря управления, когда подразделения не знают, что уже находятся в окружении. И, возможно, воюют друг с другом. По непроверенной информации, часть соледарского гарнизона может скрываться в соляных шахтах под землей.

Сейчас поступают сведения, что Киев стягивает к городу резервы. Но не ради «узников подземелья». Зеленский и его соратники раз за разом становятся заложниками символов.

Так было в Иловайске, донецком аэропорту, на «Азовстали». Из обреченных очагов обороны украинская пропаганда рисует образ несокрушимости и стойкости своей армии. Вместо того чтобы вывести подразделения из-под удара, как это хватило ума сделать в Лисичанске.

При этом в Киеве, конечно, не дураки сидят. И понимают, что, бросив в бой резервы, рискуют получить российское наступление на ослабленных направлениях. Посмотрим, что победит: пиар Зеленского или военная мысль Залужного. Их соперничество уже осязаемо.