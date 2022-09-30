Каждый день ест только два продукта: Гном Гномыч раскрыл секрет стройной фигуры Рудковской

Яна Рудковская с сыном Сашей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Яна Рудковская в свои 47 лет может похвастаться идеальными параметрами. Продюсер Димы Билана – обладательница хрупкой фигуры, тонкой талии и абсолютно плоского животика. Секретом ее диеты в телеэфире поделился сын Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша. Гном Гномыч (так мальчика называют в семье) рассказал, как его знаменитой маме удается оставаться в прекрасной форме.

По словам Плющенко-младшего, к шикарным завтракам, которые Яна часто показывает в соцсетях, она даже не притрагивается. Пирожные и прочие деликатесы достаются другим членам семьи.

Сама же Яна ежедневно употребляет в пищу всего два кисломолочных продукта. И лишь в редких случаях позволяет себе менее диетичную еду.

- Мама ест всегда йогурт и пьет кефир, очень редко - пирожки. Только когда прилетает с отдыха, - сообщил Плющенко-младший в эфире Пятого канала.

Саша говорит, что его мама очень редко ест мясо или рыбу.

- Если увидите, чтобы мама ела мясо, рыбу, это для вас вообще респект, - отметил Плющенко-младший.

Яна в 47 лет сохраняет идеальную фигуру. Фото: соцсети.

Сама Яна не скрывает, что действительно ест очень мало. Кроме того, продюсер много времени проводит в спортзале. Благодаря такому режиму она в 47 лет весит 53 килограмма, как двадцать лет назад. В тренажерном зале она занимается под контролем личного тренера.

- Самой очень тяжело заниматься. Тяжело вхожу в режим, мне нужно, чтобы меня кто-нибудь попинывал, - говорит Рудковская.

Ранее Яна рассказывала, что уже два раза уменьшала грудь. Продюсер не исключает, что ей придется сделать пластику и в третий раз из-за того, что ее бюст постоянно растет. Из-за этого ее мучают сильные боли в спине.

Яна - обладательница очень стройной фигуры, но при этом у нее от природы большая грудь. После того, как в 27 лет она родила первого сына, ее бюст увеличился до пятого размера. Это при том, что молодая мама не кормила сына грудью. Рудковская терпела до 39 лет, но после рождения третьего ребенка все-таки решилась на операцию.