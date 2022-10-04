Талант онлайн: как записать ребенка в кружок, секцию, музыкальную школу через Госуслуги

Через Госуслуги можно записаться как на бесплатные программы в кружках и секциях, так и на платные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы мечтаете, чтобы ребёнок непременно научился играть на фортепиано или стал чемпионом мира по фигурному катанию? Возможно, искренне готовы развивать любые таланты сына и дочки, будь то вязание, живопись, робототехника или краеведение.

В любом случае есть смысл зайти на портал Госуслуг. Среди множества полезных и важные функций в рамках национального проекта «Цифровая экономика» теперь там появилась возможность записать ребенка в кружок, спортивную секцию, музыкальную или художественную школу.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1 Зайдите на Госуслуги под своей учётной записью. Записать ребенка на программу дополнительного образования может только законный представитель: родитель, усыновитель, опекун или попечитель.

Если нет цели записывать ребенка в кружок прямо сейчас, можно просто изучить доступные программы и информацию о них. Причем данные доступны для всех. Это может быть полезно, например, если планируете переезд в другой регион - национальный проект «Цифровая экономика» охватывает всю страну, и можно заранее посмотреть, какие возможности для развития талантов ребенка там есть. Или если хотите посоветовать кружок для племянника, внук, сына подруги.

2 Перейдите на страницу сервиса.

3 Выберите регион, если потребуется, район или город.

4 Первые две опции, которые система предложит вам на выбор: текущий или следующий учебный год. Обратите внимание, что в некоторые группы набор уже может быть закрыт.

5 Выберите подходящие вам варианты с помощью фильтров: возраст ребенка, направления (можно не определять конкретное, посмотреть все варианты), расположение секции, уровень подготовки, ограничения по здоровью, платные или бесплатные занятия.

6 В результатах поиска увидите список вариантов.

По клику на каждый из них можете узнать подробности: программу занятий, фамилии и квалификации педагогов и тренеров и так далее.

Если ранее не выбрали в фильтрах конкретное направление, наверняка удивитесь разнообразию. Нацпроект «Цифровая экономика» продумал такие направления, как парусный спорт и лыжные гонки, бальные танцы и скалолазание, плетение из бисера и школа моделей, робототехника и 3D-моделирование. Через Госуслуги можно записаться в том числе и в новые центры дополнительного образования технической направленности, которые открываются по всей стране благодаря федеральному проекту «Успех каждого школьника»: «Кванториумы», «IT-Кубы», Дома научной коллаборации.

7 Выберите группу, дату начала занятий и способ оплаты, если кружок платный.

Эту возможность портал предложит лишь в том случае, когда запись в выбранную секцию открыта. Если группа набрана и мест нет, либо присоединиться к программе можно только со следующего учебного года, увидите плашку «Запись закрыта».

8 Нажмите «Записаться».

Когда будет принято решение о зачислении ребенка, в ваш личный кабинет на Госуслугах придет уведомление. Обычно это происходит в течение 7 рабочих дней - в тех случаях, когда для записи не требуется проходить вступительное испытание. Однако для многих направлений они нужны. В музыкальных школах устраивают прослушивание, в спортивных секциях проверяют способности к выбранному виду спорта и так далее. В этом случае нужно будет пройти испытания - уже не онлайн, конечно, в самой организации дополнительного образования.

Отказ в зачислении, если речь не идёт о неуспешном прохождении вступительного испытания, возможен из-за ошибок в документах. Однако заявление можно подать повторно, исправив неточности.

В спортивных секциях проверяют способности к выбранному виду спорта, а в музыкальных школах устраивают прослушивание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММЕНТАРИИ ПЕДАГОГОВ

Просто увидели - и записались

- У нас на все программы проходит запись через Госуслуги, - рассказывает Марина ПОПОВА, директор Дома научной коллаборации (ДНК) имени М.В. Ломоносова Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске. В ДНК школьникам предлагают более 45 актуальных и современных программ дополнительного образования: робототехника и VR, генная инженерия, судомоделирование и беспилотные летательные аппараты…

- Некоторые ученики и их родители даже узнали о нас благодаря Госуслугам, по отзывам наших методистов! Просто увидели там информацию об «IT-Кубе» и оставили заявку. Пришли уже с готовым заявлением, - добавляет Иван ЛУЦЕНКО, преподаватель центра цифрового развития «IT-Куб» в Барнауле, где школьники занимаются программированием на разных языках и робототехникой.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Какие нужны документы

Для записи в кружки и секции через Госуслуги понадобятся сведения о трёх документах: паспорт одного из родителей (либо другого законного представителя ребенка), свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка. В большинстве случаев эти данные уже есть в учетной записи на Госуслугах, система найдет их сама. Оригиналы документов затем нужно будет принести в организацию дополнительного образования.

Можно ли записаться в несколько кружков

Да. Если есть желание, время и силы для одновременных занятий, например, танцами и шахматами - никаких проблем. Единственный нюанс: для записи в каждый кружок надо будет создать и заполнить отдельное заявление на Госуслугах. Количество заявлений не ограничено.

А если надо записать двоих или троих детей?

То же самое. Для каждого ребёнка и каждой секции, где он планирует заниматься, необходимо отдельное заявление. Даже если записываете брата и сестру в одну секцию к одному тренеру.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Бесплатно, за деньги или с оплатой сертификатом ПФДО

Через Госуслуги можно записаться как на бесплатные программы в кружках и секциях, так и на платные. Оплатить занятия при этом можно как из своего семейного бюджета, так и сертификатом дополнительного образования (ПФДО). Либо комбинировать эти способы оплаты.

Такие сертификаты выпускают муниципалитеты по заявлению родителей. Также получить сертификат можно при заполнении заявления на запись в кружок или секцию — через портал Госуслуг. Сертификаты предназначены исключительно для оплаты занятий дополнительного образования детей от 5 до 17 лет (включительно). По сути, это именной целевой счёт.

Каждый ребёнок получает один сертификат с определённой суммой (она зависит от региона и муниципалитета), затем сертификат пополняют - либо каждое полугодие, либо на год. С помощью ПФДО можно оплатить занятия полностью или частично. Родителям деньги не выдают, государство переводит их в ту организацию, где ребёнок будет заниматься лыжами, английским, 3D-дизайном или любыми другими активностями, которые приглянутся юному таланту.

Если сертификата у вашего ребёнка ещё нет, его оформят одновременно с заявлением на сертификат. Если сертификат уже есть, Госуслуги автоматически его найдут и покажут, есть ли возможность оплаты выбранного кружка.