Уничтожен взвод американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» Фото: EAST NEWS

На Украине продолжается специальная военная операция по денацификации и демилитаризации ее армии. Высокоточными ударами ракетчикам удается добиться хороших результатов, предупредить угрозы врага.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», в Краматорске уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии», - сообщил на прошедшем брифинге журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: МиГ-29 и Су-25 ВВС ВСУ, шесть складов с вооружением и ракетами, два полевых пункта заправки техники ВСУ, расположения ряда бригад ВСУ в Николаеве, Времевке и Редкодуб, 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.

Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении в Николаевской области в районе Червоный Став мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ, а еще взвод американских реактивных систем залпового огня «HIMARS».

Кроме того, силы ПВО Минобороны сбили в воздухе пять украински беспилотников, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» над городом Херсон, а также две американские противорадиолокационные ракеты «HARM» над Новой Каховкой Херсонской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции: украинская артиллерия из Никополя в очередной раз обстреляла жилые кварталы города Энергодар и территорию атомной станции. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены. Радиационную обстановку пока удается сохранять в норме.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

309 - самолетов.

155 - вертолетов.

2112 - беспилотных летательных аппаратов.

377 - зенитных ракетных комплексов.

5153 - танка и других боевых бронированных машин.

856 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3440 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5988 - единиц специальной военной автомобильной техники.