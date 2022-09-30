Центр Гамалеи начал испытание назальной вакцины от гриппа на людях

Новый препарат получил название «ГамФлюВак-Квадри». Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В России начинается первая фаза клинических испытаний назальной четырехвалентной векторной вакцины против гриппа, разработанной в Центре имени Гамалеи. Согласно государственному реестру лекарственных средств, в первой фазе клинических испытаний примут участие 45 человек, завершить исследования планируют в декабре этого года, а базой станет Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко.

Новая вакцина от гриппа получила название «ГамФлюВак-Квадри» и на первом этапе испытаний на людях будут оцениваться реактогенность (нежелательные реакции после введения) и иммуногенность препарата, то есть способность вызывать необходимый защитный ответ иммунной системы. Исследования проходят на здоровых взрослых добровольцах.

ПОЧЕМУ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ?

Четырехвалентные вакцины против гриппа предназначены для защиты от четырех различных вирусов гриппа, включая два вируса гриппа В и два вируса гриппа А. В течение многих лет вакцины против гриппа разрабатывались для защиты от трех вирусов гриппа. Обычно это вирусы гриппа A(H1N1), A(H3N2) и один вирус гриппа B, однако в ходе большинства сезонов гриппа человек встречается с двумя разными линиями вирусов группы B. Поэтому в мире пришли к выводу о том, что будет полезно выпускать вакцину сразу от четырех возможных вариантов.

ЗАЧЕМ ВАКЦИНУ ВВОДИТЬ В НОС?

Входные ворота для вируса гриппа – это, прежде всего, нос. Слизистая носа важна для организма в том числе потому, что в ней производятся иммуноглобулины А (IgA), белки, обеспечивающие местный иммунитет. Так называемые секреторные иммуноглобулины А (IgA) в слоях дыхательных путей могут быстро останавливать патогенные микробы уже на входе в организм человека. Существует, по меньшей мере, девять вакцин, работающих через слизистые (в основном через слизистые рта), включая вакцину против полиовируса, гриппа и холеры.

- Когда происходит попадание вакцинного вируса в нос, он там размножаться не может, но эта встреча с вирусом происходит в контексте слизистой оболочки. То есть вирус понимает, что это должна быть поверхностная реакция, которая «затравливается» в носу и затем проходит буквально по всем местам нашей слизистой, реакция будет распространена по всему организму, - говорит про работу назальных вакцин микробиолог Анча Баранова в видео на своем канале. - В крови IgA - антитела также будут найдены только с небольшим запозданием.

МЕЖДУ ТЕМ

В России уже зарегистрированы две гриппозные вакцины для интраназального введения, это «Ультравак» и «Инфлювир».