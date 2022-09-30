Второй сезон Национального рэнкинга «Наш вклад» стартует 30 сентября

АНО «Национальные приоритеты» объявила о старте приёма заявок на участие в Национальном рэнкинге «Наш вклад» – 2022 Фото: Shutterstock

Направить свои проекты могут российские компании и общественные организации, чья социальная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России. Подать заявку можно с 30 сентября до 10 декабря 2022 года на официальном сайте рэнкинг.национальныепроекты.рф.

Всем финалистам Национального рэнкинга «Наш вклад» присваивается статус «Партнер национальных проектов», который является форматом публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.

«Этот проект для всех, кто помогает сделать жизнь людей в нашей стране лучше – для социально ответственного бизнеса, НКО, волонтерского движения. Стать участником рэнкинга можно как напрямую, так и через мероприятия, которые организуют наши партнеры. Например, РСПП проводит всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», составляет ESG -индексы по устойчивому развитию и постоянно пополняет «Библиотеку корпоративных практик», Ассоциация менеджеров организует конкурсный отбор волонтерских проектов «Чемпионы добрых дел», а Форум Доноров определяет «Лидеров корпоративной благотворительности». Соответствие национальным целям развития страны обозначают многие участники премии #МЫВМЕСТЕ - в прошлом году таких примеров было более 7,5 тысяч. Победители подобных конкурсов и премий получают дополнительные баллы в Национальном рэнкинге «Наш вклад». Эта опция сохранится и во втором сезоне», – пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Вовлечение всех заинтересованных сторон в реализацию национальных проектов – одна из задач АНО «Национальные приоритеты». Партнерами Национального рэнкинга «Наш вклад» выступают РСПП, Форум Доноров, Деловая Россия, Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация менеджеров.

«Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает Национальный рэнкинг «Наш вклад», который отмечает лучшие социальные и экологические проекты, признавая их результаты как вклад бизнеса в реализацию национальных проектов. Считаем важной задачей рэнкинга продвижение и распространение успешного опыта компаний и информации о социальных инвестициях бизнеса в достижение национальных целей развития России», – считает президент РСПП Александр Шохин.

Верификация социальных проектов проходит в несколько этапов:

• отбор лучших практик партнерами рэнкинга

• оценка на соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов со стороны экспертного совета АНО «Национальные приоритеты»

• оценка позитивного социально-экономического эффекта проектов бизнеса и НКО в регионах присутствия со стороны глав субъектов РФ

Участники Национального рэнкинга «Наш вклад» ранжируются по пяти категориям: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Места присваиваются через бальную систему критериев, одобренную аудиторской компанией Кэпт:

• социальная программа или совместный проект = 1 балл

• мнение экспертного сообщества – призовые места в конкурсах партнёров = 0,5 баллов

• индекс ESG РСПП = 0,5 баллов

• мнение глав субъектов РФ = 0,5 баллов

На участие в первом сезоне Национального рэнкинга «Наш вклад» поступило более 250 заявок. Экспертный отбор успешно прошли 157 проектов (136 программ социальной ответственности и 21 совместный проект с АНО «Национальные приоритеты»), представленных 71 финалистом.

Финалисты первого сезона отметили, что продолжат свою социальную активность и намерены инвестировать в программы, соответствующие целям и задачам национальных проектов России.

«Для нас крайне важно быть в числе финалистов Национального рэнкинга «Наш вклад» за реализацию долгосрочных системных проектов по спорту, образованию, медицине, экологии, урбанистике и других социальных программ. Получение статуса партнера национальных проектов для нас является важной точкой развития и подтверждает, что мы находимся на верном пути», – заявил директор департамента внешних связей АО «МХК ЕвроХим» Владимир Торин.

По словам генерального директора ООО «Республика» Александра Сенкевича, статус партнера национальных проектов подтверждает, что работа компании нужна государству и обществу.

«Это понимание наполняет нашу деятельность новыми смыслами. Российский бизнес и НКО через участие в Национальном рэнкинге «Наш вклад» получают публичное признание своей деятельности, общественный резонанс, возможность обмена лучшими социальными благотворительными практиками и инициативами», – сказал Александр Сенкевич. – В числе ключевых задач национального проекта «Здравоохранение» – обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских услуг, внедрение современных информационных технологий в область отечественной медицины. Деятельность ООО «Республика» соответствует данному запросу: компания разрабатывает комплексное решение для медицинской идентификации в экстренной ситуации, которое обеспечивает простой способ доступа, хранения и управления медицинской информацией».

Благотворительный фонд "Женщины за Жизнь" является финалистом первого сезона Национального рэнкинга «Наш вклад» и лидером в категории НКО.

«На данный момент с помощью особого алгоритма общения между беременными женщинами и нашими специалистами Фонд "Женщины за Жизнь" помог в сохранении жизней почти 3000 младенцев. Это стало возможным, в том числе, благодаря получению статуса партнера национальных проектов. Сейчас мы активно масштабируем наши проекты в различных регионах страны, – заявила президент Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. – Так, нами было подписано соглашение о сотрудничестве с Республикой Коми, проект пилотно запустился в Мордовии. На стадии подписания – Тульская, Тамбовская, Липецкая области, ещё ряд российских регионов. Мы надеемся, что благодаря нашим усилиям число счастливых мам в нашей стране станет значительно больше».

СПРАВКА

Национальный рэнкинг «Наш вклад» – первый в России рэнкинг оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных целей. Инициатором и оператором проекта выступает АНО «Национальные приоритеты».

Проекты участников первого сезона Национального рэнкинга «Наш вклад» охватили все 85 субъектов РФ, из них 68 % имеют федеральный масштаб, 32 % – региональный. Наиболее активные российские регионы – Мурманская область, Красноярский край, Кемеровская область, Москва, Томская область, Краснодарский и Пермский края.

Наиболее активными участниками стали НКО (38%) и крупный бизнес (34 %). Малый бизнес (8%), госкорпорации (7%), средний бизнес (5%). Самыми популярными для реализации социальных программ стали национальные проекты «Образование», «Экология», «Демография».

61% от общего числа участников Национального рэнкинга «Наш вклад» 2021 предоставили финансовые данные, объём социальных инвестиций которых составил более 4 млрд рублей.

Официальный сайт