Зюганов назвал итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье "радостью со слезами на глазах"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Геннадий Андреевич, вы на месте, уже в Георгиевском зале?

- Да, работаем.

- Скажите, кого вы уже успели поздравить, кому пожали руку, кого похлопали по плечу, с кем обнялись?

- Ну, прежде всего, мы обсудили все проблемы с моими друзьями-руководителями.

Подробно поговорили с Клычковым, потому что мы вместе сформировали целое подразделение, очень внимательно отнеслись к частичной мобилизации.

- Это губернатор Орловской области.

- Да, Орловской области. Они уже доставлены в пункт сбора, получили все необходимое, готовятся защищать любимую Родину. Подробно обсудили с губернатором Ульяновской области Русских, который направил большую группу строителей восстанавливать целый район под Луганском, оказывать необходимую помощь в работе с детьми.

Очень внимательно обсудили новый заезд наших ребят и детей для отдыха в Россию, организовано их обслуживание.

Для нас принципиально важно, чтобы сейчас на местах понимали, что вчера мы были рядом и поддерживали, а сегодня мы уже вместе.

Отсюда - нужно максимально менять и социально-экономическую политику, когда бы более эффективно работали все предприятия, укрепляли бы связи трудовых коллективов этих четырех важнейших регионов, которые вошли в Россию.

Там мощная экономика, хорошие предприятия, квалифицированные кадры, там умеют трудиться на земле.

Поэтому, когда начинают говорить: «Вот кто-то там пришел…»

Да, пришли наши друзья, наши русские люди, наши соотечественники вернулись на Родину и требуют сейчас изменения политики везде и всюду, от школ и детского сада до взрослых трудовых коллективов.

Русский мир восстанавливается.

Одна из задач, которые ставил президент, это спасение и сохранение русского мира, борьба с нацизмом, стремление и решимость не дать американским глобалистам и дальше расшатывать мир. Они ведут, по сути дела, против нас гибридную войну.

- И, в связи с этим, - главные задачи.

- Требуется максимальная мобилизация всего – духа, экономики, производства, образования, науки.

А ещё нам необходима сплочённость.

Потому что мы ведём борьбу за правое дело и праведное дело.

Нам необходимо сейчас все сделать, чтобы обезопасить людей от этих налетов, обстрелов и прочего.

Для этого есть все необходимое. Надо парализовать пункты управления, начиная с Киева, кончая теми подразделениями, которые обстреливают сейчас даже мирные колонны.

И - парализовать транспортные магистрали, которые позволяют им подвозить тяжелую технику и орудия.

Надо более эффективно вести военные действия против этого нацистско-бандеровского, фашистского режима.

Необходимо максимально усилить поддержку наших ребят, которые сражаются, и их семей.

То есть, сейчас открываются принципиально новые задачи. Поэтому, давайте порадуемся…

Но, вместе с тем мы понимаем, что это радость со слезами на глазах. Надо, чтобы слез было как можно меньше.

- Я вас поздравляю с сегодняшним праздником, товарищ Генеральный секретарь.

- Да, праздник большой, исключительной важности, но надо делать шаг вперед…

- Согласен с вами, товарищ Генеральный секретарь.

- …к победе. Давайте, успехов.

- Ура! Слава КПРФ!

- Да, слава…