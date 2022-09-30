Звезду комедии «Мы из джаза» Игоря Скляра разыграли, отправив на передовую по повестке. Его военная специальность - кавалерист

Актер Игорь Скляр имеет военно-учетную специальность. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В наше время ничему удивляться нельзя. Вот и когда появилась новость о призыве на военную службу 64-летнего Игоря Скляра, почти никто не удивился.

Ну, во-первых, служил в армии СССР, имеет военно-учетную специальность. Во-вторых, сразу поддержал присоединение Крыма. В-третьих, не раз высказывался по поводу коллаборантов-коллег.

— То, что сейчас гуляет по социальным сетям от некоторых моих коллег по цеху, читать смешно, а если вникнуть, то даже страшно, — говорил Скляр. — Все эти подвывания со слезой вызваны простым желанием прикрыть свои страхи потерять зарубежные гастроли, недвижимость и гонорары. Это не представители творческой интеллигенции, это делатели бабла.

Фото: кадр из фильма.

Именно поэтому артист на днях якобы подтвердил, что едет на передовую: «У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!».

Звучало максимально абсурдно (какие баррикады?!), но многие СМИ поверили и опубликовали новость. Опровержение не заставило себя ждать.

— До сих пор ни на какую спецоперацию я не собирался, — пояснил позже настоящий Скляр. — Последние два дня меня об этом спрашивают. Не читайте надписи на заборах — это не про меня. Но я уже как минимум не в том возрасте, у меня военно-учетная специальность — рядовой кавалерист. Такой уже нет. Дурак какой-то написал, а все поверили.

Хотя поверить было нетрудно, хотя бы потому что Игорь Борисович — известный приколист. Однажды он попал в ДТП и обеспокоенным журналистам сообщил в шутку, что лежит разделанным на несколько частей — «сейчас голову пришьют и смогу разговаривать с вами».