Руководство пензенского холдинга «Маяк» окажет поддержку семьям сотрудников, призванных по мобилизации

Владимир Вдонин, генеральный директор ОАО «Маяк»

Объявление в стране частичной мобилизации вызвало у населения целый шквал вопросов. Рядовых граждан, конечно же, интересует, кого будут призывать и что нужно взять с собой на призывной пункт. А перед руководством крупных компаний и предприятий остро стоит вопрос, как организовывать работу в новых условиях. Об этом мы поговорили с генеральным директором ОАО «Маяк» Владимиром Вдониным.

Холдинг «Маяк» - это одно из крупнейших предприятий в Пензенской области. В его цехах трудятся почти две тысячи человек. Среди них есть и целые семейные династии.

Как рассказал Владимир Вдонин, по мобилизации будут призваны порядка ста сотрудников холдинга возрастом до 45 лет. Настроения в коллективе спокойные: работники осознают всю необходимость мобилизации. Чувствуется некоторая преемственность поколений: в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 500 сотрудников фабрики. И вот, спустя столько лет, «маяковцы» снова готовы отстаивать интересы своей страны.

Согласно постановлению Правительства РФ, все рабочие места для призванных по мобилизации граждан будут сохранены. Владимир Вдонин рассказал о том, как конкретно это будет реализовано на «Маяке»:

- Возможно, часть оставшихся сотрудников возьмут на себя обязанности ушедших. Само собой, это будет подкреплено финансово. Но всех заместить, конечно же, не выйдет, поэтому временно будем набирать новых. Места за призванными по мобилизации сотрудниками будут закреплены: позже они смогут вернуться на работу на прежних условиях.

Как отмечается в постановлении Правительства, для приостановления трудового договора работнику нужно принести повестку из военкомата, либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван. Если сотрудники работают дистанционно или участвуют в электронном документообороте, то они могут предоставить скан-копию повестки. После этого на предприятии издается соответствующий приказ, который будет являться основанием для выплат, полагающихся работнику: в частности, речь идет о еще не выданной зарплате за отработанные дни, командировочных выплатах, материальной помощи и др. Компенсация за неиспользованные дни отпуска более 28 календарных дней может производиться по заявлению работника.

Помимо этого, руководство «Маяка» окажет поддержку и семьям таких сотрудников: в частности, холдинг возьмет на себя часть расходов на закупку экипировки. Также семьям будет оказана материальная помощь.

- Наша страна проживает сложные времена, - отметил Владимир Вдонин. – Сложно предугадать, что будет завтра. Бесспорно, объявление частичной мобилизации в России вызывает целую гамму эмоций: грусть, страх, тревогу. Но важно не забывать, для чего все это делается. Где-то там, далеко, живут такие же люди, как мы с вами. И они уже не один год испытают эти же эмоции. Просыпаются со страхом, грустью, тревогой. Мы протянули им руку в трудные дни и сейчас всеми силами пытаемся помочь вернуться к обычной жизни: возможности спокойно ходить в школу или на работу, возможности провести тихий вечер в кругу семьи. Да, оценить важность таких мелочей сложно, когда они у тебя есть, но не стоит забывать об этом. Я горжусь всеми нашими земляками, которые были призваны: им предстоит защищать интересы нашей страны и нечто больше. Уверен, что каждый из них скоро вернется домой.

30 сентября Президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это – переломный момент, означающий всю важность уже пройденного пути. Все наладится. Мы тоже верим в это.