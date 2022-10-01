Внук британского короля угрожает одноклассникам

Внук британского короля Принц Джордж Уэльский угрожает одноклассникам Фото: EASTNEWS/AFP

Принц Джордж Уэльский, 9-летний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, не только прекрасно знает о своем привилегированном положении, но и использует его в конфликтах с одноклассниками, которым, по большому счету, наплевать, что мальчик стоит вторым в очереди на британский престол.

Правнук недавно почившей королевы Елизаветы II, внук короля Карла III и принцессы Дианы, Его Королевское Высочество принц Джордж, несмотря на все громкие титулы и богатую родословную, остается, прежде всего, ребенком со своими проблемами, среди которых немалое место занимают взаимоотношения с одноклассниками.

Вместе с тем, похоже, что мальчик прекрасно понимает, какое место он занимает в иерархии королевства и этим пользуется. Или, по крайней мере, пытается воспользоваться.

Так, по утверждению британских СМИ, во время потасовки со сверстниками, Джордж угрожал им вмешательством своего отца, принца Уильяма.

– Мой отец будет королем, вам лучше поберечься, – заявил маленький принц.

Данный эпизод описала журналистка Кейт Николс в своей новой книге The Royals.

По утверждению Николс, Джорджа преднамеренно воспитывают с «чувством власти». Особенно после того, как его отец, принц Уильям, переместился на первое место в списке престолонаследия.

– Они воспитывают своих детей, особенно принца Джорджа, с осознанием того, кто он такой и какую роль он унаследует, но стараются не обременять их этим чувством долга, – написала Николс.