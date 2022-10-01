Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 октября 2022 10:25

Леонид Слуцкий: Россия никогда не оставляла русский мир без помощи, без поддержки

Лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского Фонда Мира - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского Фонда Мира

Лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского Фонда Мира

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

…- Леонид Эдуардович, вы, я знаю, одним из первых пришли в пятницу, 30 сентября, в Кремль, на торжественное подписание документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации… Скажите, вот, находясь там, какие чувства вы испытывали?

- Прежде всего - это ощущение особой сопричастности к историческому событию – и это без лишней патетики.

Я думаю, что-то подобное, наверное, чувствовал каждый в этот день. И необязательно нужно было для этого находиться в Кремле или на Красной площади, куда после подписания, на митинг-концерт пришли Владимир Владимирович Путин и лидеры присоединившимся регионов.

Мы долго к этому шли. Не только те восемь лет, пока летели снаряды с надписью «Детям Донбасса», пока люди погибали за то, чтобы говорить по-русски…

Кроме, как геноцидом, происходящее нельзя было назвать.

Россия никогда не оставляла наших людей, русский мир, без помощи, без поддержки. Не только отправляли в борющийся Донбасс гуманитарные конвои, но и ездили туда сами, чтобы поддержать людей.

И все вместе, как могли, приближали сегодняшний день.

Наша боль, наши надежды, наша сопричастность к возрождению Российского Донбасса - все это, в концентрированном виде, и вошло в те исторические решения, которые по инициативе Президента России формулировались, рождались и принимались в эти дни в Москве, в Кремле.

Миллионы людей становятся гражданами России. Четыре региона - со своей очень непростой, но богатой историей.

Люди очень интересные, героические люди, люди разных поколений.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: ТАСС

- Главные задачи, которые стоят сегодня…

- Мы должны не только остановить атаки врага.

Нужно восстановить массу объектов разрушенной инфраструктуры. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск…- агломерации этих и других городов - просто руины.

Только недавно возобновили в некоторых городах подачу воды, а до этого - электричества…

И сейчас необходимо сделать все, чтобы люди жили по-человечески. И это - задача каждого из нас.

Разумеется, мы, как партия ЛДПР, тоже приходим, уже пришли во все четыре региона – будем работать. Будем и дальше помогать.

Сейчас надо просто системно и последовательно, форсированно, не теряя времени, трудиться. Вот это то, к чему призвал президент в своем обращении.

- Что бы вы ещё отметили в выступлении президента?

- Владимир Владимирович представил очень развёрнутую картину - и по блоку внешней политики, по поводу того, какие процессы сегодня наблюдаются в мире.

Совершенно четко позиционировал происходящее на западе, линию запада, в том числе, на искусственное противостояние России, — как неоколониальную политику. Очень точный эпитет.

И одновременно глава государства сказал о том, что наша борьба сейчас на передовой, на полях специальной военной операции.

Это - борьба за новую большую Россию.

И это очень важно. Это очень точно.

И сейчас люди всех политических сил, возрастов, конфессий, кто отличается попросту здравым смыслом, должны не проводить между собой какие-то разделительные линии, а, наоборот, стирать их.

Нам всем надо действовать - как единый организм, заточенный, направленный на решение макрозадачи - сохранить и укрепить Россию.

Страну, которой предписано играть ключевую роль в формировании новой многополярной, безусловно, архитектуры в мире в ХХ I столетии.

- Вчера много говорилось и о роли российской армии в стабилизации ситуации в наших новых регионах.

- Честно говоря, не просто там сейчас, все надо употребить, все наши возможности, силы сконцентрировать на решении задач по поддержке Вооруженных Сил, нашей армии, Министерства обороны, тех, кто сегодня на передовой и тех, кто за ними стоит.

Приветствую в этом ключе назначение Михаила Евгеньевича Мизинцева, замминистра обороны, который, в том числе курирует тыл Вооружённых Сил. Теперь не будет ребят без обмундирования, раздетых, особенно в зимнее время, порядок будет наведен, я уверен, в ближайшие недели. Ну, и Национальный центр управления обороной, как бы ключевая составляющая в нашей сегодняшней архитектуре министерства обороны, остается в его подчинении. Блестящий военачальник, пожелаем ему всяческих успехов на этом высоком посту – заместителя министра обороны.

- А какая задача стоит теперь перед нашими парламентариями?

- Что касается ситуации в дальнейшем с развитием новых территорий, нам в палатах Федерального собрания предстоит кропотливая работа по юридическому обеспечению, скажем так, процесса вхождения новых субъектов в состав нашего государства, как когда-то Крыма и Севастополя.

Это - работа над рядом законопроектов.

А ещё - с федеральными ведомствами.

Я уверен, и хотел бы это особо отметить, эта работа будет выполнена без промедления. Она уже идет. На полную катушку, в полном объеме.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: ТАСС

- Вам повезло больше, чем нам – вы в автобусе ехали с главами новых российских регионов, и за столом, как я понял, где-то посидели. Вот можете передать их чувства… В принципе, у них же на лицах все было написано, когда они вместе с президентом находились в Георгиевском зале Кремля и потом - на Красной площади. Но вот ваше впечатление. О чем вы говорили? Кому они звонили?

- Про автобус не скажу. За столом, каюсь, был. Отметили немножко.

Это все мои друзья. Это люди, с которыми мы давно знакомы.

Люди героические, люди очень сильные, с очень большим авторитетом - среди тех, кто их окружает, люди не случайные.

Хочу выразить соболезнование и Владимиру Васильевичу Сальдо – главе Херсонской области, и его близким, ближайшему окружению – с утра 30-го во время обстрела погиб его начальник службы безопасности. Помянули его…

Хочу обратиться к тем, кто услышит нас в Херсоне, кто услышит нас в Донецке, Луганске, Запорожье, особенно там, где сейчас еще очень неспокойно.

Во-первых, мы с вами. Я и мои коллеги регулярно там бываем, и будем еще, и еще, и еще. Чтобы решать все задачи, которые перед вами и нами стоят.

Звоните на горячую линию ЛДПР, пишите по всем электронным адресам – они есть в интернете.

Конечно, мы не волшебники, мы не решим сложные вопросы как по мановению волшебной палочки, но тянуть с возрождением многострадальных регионов никто не собирается. Люди, инфраструктура, территории будут интегрированы в Россию и произойдет это очень и очень скоро.

Ну, а сегодня день, который вошел в историю. 30 сентября 2022 года. Отныне и навсегда эти территории на политической карте мира - в составе Российской Федерации.

И я хочу с этим праздником поздравить каждого из нас, всех наших близких, всех россиян.

Нам повезло, что мы, люди разных профессий, возрастов, политических убеждений, члены разных партий, живем в стране, где президентом является Владимир Владимирович Путин.

И не только ему надо поддерживать нас, но и нам - поддерживать его.

Нельзя было тянуть со специальной военной операцией, иначе бы у Украины появилось ядерное оружие. Нельзя было тянуть с включением этих территорий в состав России, иначе бы их там всех уничтожили.

Мы все понимаем. И когда у наших геополитических визави, как я их называю, стратегических «партнёров» на западе, нет, по крайней мере, в практической плоскости, ни толики здравого смысла, — эти решения должны были быть приняты.

И мы теперь живем в системе координат этих решений и тех шагов, которые нам предстоит сделать в экономике, в социальной сфере, в политической плоскости.

Будем взаимодействовать, будем работать и держать в курсе слушателей Радио «Комсомольская правда», читателей газеты и посетителей сайта.

- Обязательно. Спасибо вам огромное.

- С праздником!

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ