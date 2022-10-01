Леонид Слуцкий: Россия никогда не оставляла русский мир без помощи, без поддержки

Лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского Фонда Мира Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

…- Леонид Эдуардович, вы, я знаю, одним из первых пришли в пятницу, 30 сентября, в Кремль, на торжественное подписание документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации… Скажите, вот, находясь там, какие чувства вы испытывали?

- Прежде всего - это ощущение особой сопричастности к историческому событию – и это без лишней патетики.

Я думаю, что-то подобное, наверное, чувствовал каждый в этот день. И необязательно нужно было для этого находиться в Кремле или на Красной площади, куда после подписания, на митинг-концерт пришли Владимир Владимирович Путин и лидеры присоединившимся регионов.

Мы долго к этому шли. Не только те восемь лет, пока летели снаряды с надписью «Детям Донбасса», пока люди погибали за то, чтобы говорить по-русски…

Кроме, как геноцидом, происходящее нельзя было назвать.

Россия никогда не оставляла наших людей, русский мир, без помощи, без поддержки. Не только отправляли в борющийся Донбасс гуманитарные конвои, но и ездили туда сами, чтобы поддержать людей.

И все вместе, как могли, приближали сегодняшний день.

Наша боль, наши надежды, наша сопричастность к возрождению Российского Донбасса - все это, в концентрированном виде, и вошло в те исторические решения, которые по инициативе Президента России формулировались, рождались и принимались в эти дни в Москве, в Кремле.

Миллионы людей становятся гражданами России. Четыре региона - со своей очень непростой, но богатой историей.

Люди очень интересные, героические люди, люди разных поколений.

Леонид Слуцкий Фото: ТАСС

- Главные задачи, которые стоят сегодня…

- Мы должны не только остановить атаки врага.

Нужно восстановить массу объектов разрушенной инфраструктуры. Рубежное, Северодонецк, Лисичанск…- агломерации этих и других городов - просто руины.

Только недавно возобновили в некоторых городах подачу воды, а до этого - электричества…

И сейчас необходимо сделать все, чтобы люди жили по-человечески. И это - задача каждого из нас.

Разумеется, мы, как партия ЛДПР, тоже приходим, уже пришли во все четыре региона – будем работать. Будем и дальше помогать.

Сейчас надо просто системно и последовательно, форсированно, не теряя времени, трудиться. Вот это то, к чему призвал президент в своем обращении.

- Что бы вы ещё отметили в выступлении президента?

- Владимир Владимирович представил очень развёрнутую картину - и по блоку внешней политики, по поводу того, какие процессы сегодня наблюдаются в мире.

Совершенно четко позиционировал происходящее на западе, линию запада, в том числе, на искусственное противостояние России, — как неоколониальную политику. Очень точный эпитет.

И одновременно глава государства сказал о том, что наша борьба сейчас на передовой, на полях специальной военной операции.

Это - борьба за новую большую Россию.

И это очень важно. Это очень точно.

И сейчас люди всех политических сил, возрастов, конфессий, кто отличается попросту здравым смыслом, должны не проводить между собой какие-то разделительные линии, а, наоборот, стирать их.

Нам всем надо действовать - как единый организм, заточенный, направленный на решение макрозадачи - сохранить и укрепить Россию.

Страну, которой предписано играть ключевую роль в формировании новой многополярной, безусловно, архитектуры в мире в ХХ I столетии.

- Вчера много говорилось и о роли российской армии в стабилизации ситуации в наших новых регионах.

- Честно говоря, не просто там сейчас, все надо употребить, все наши возможности, силы сконцентрировать на решении задач по поддержке Вооруженных Сил, нашей армии, Министерства обороны, тех, кто сегодня на передовой и тех, кто за ними стоит.

Приветствую в этом ключе назначение Михаила Евгеньевича Мизинцева, замминистра обороны, который, в том числе курирует тыл Вооружённых Сил. Теперь не будет ребят без обмундирования, раздетых, особенно в зимнее время, порядок будет наведен, я уверен, в ближайшие недели. Ну, и Национальный центр управления обороной, как бы ключевая составляющая в нашей сегодняшней архитектуре министерства обороны, остается в его подчинении. Блестящий военачальник, пожелаем ему всяческих успехов на этом высоком посту – заместителя министра обороны.

- А какая задача стоит теперь перед нашими парламентариями?

- Что касается ситуации в дальнейшем с развитием новых территорий, нам в палатах Федерального собрания предстоит кропотливая работа по юридическому обеспечению, скажем так, процесса вхождения новых субъектов в состав нашего государства, как когда-то Крыма и Севастополя.

Это - работа над рядом законопроектов.

А ещё - с федеральными ведомствами.

Я уверен, и хотел бы это особо отметить, эта работа будет выполнена без промедления. Она уже идет. На полную катушку, в полном объеме.

Леонид Слуцкий Фото: ТАСС

- Вам повезло больше, чем нам – вы в автобусе ехали с главами новых российских регионов, и за столом, как я понял, где-то посидели. Вот можете передать их чувства… В принципе, у них же на лицах все было написано, когда они вместе с президентом находились в Георгиевском зале Кремля и потом - на Красной площади. Но вот ваше впечатление. О чем вы говорили? Кому они звонили?

- Про автобус не скажу. За столом, каюсь, был. Отметили немножко.

Это все мои друзья. Это люди, с которыми мы давно знакомы.

Люди героические, люди очень сильные, с очень большим авторитетом - среди тех, кто их окружает, люди не случайные.

Хочу выразить соболезнование и Владимиру Васильевичу Сальдо – главе Херсонской области, и его близким, ближайшему окружению – с утра 30-го во время обстрела погиб его начальник службы безопасности. Помянули его…

Хочу обратиться к тем, кто услышит нас в Херсоне, кто услышит нас в Донецке, Луганске, Запорожье, особенно там, где сейчас еще очень неспокойно.

Во-первых, мы с вами. Я и мои коллеги регулярно там бываем, и будем еще, и еще, и еще. Чтобы решать все задачи, которые перед вами и нами стоят.

Звоните на горячую линию ЛДПР, пишите по всем электронным адресам – они есть в интернете.

Конечно, мы не волшебники, мы не решим сложные вопросы как по мановению волшебной палочки, но тянуть с возрождением многострадальных регионов никто не собирается. Люди, инфраструктура, территории будут интегрированы в Россию и произойдет это очень и очень скоро.

Ну, а сегодня день, который вошел в историю. 30 сентября 2022 года. Отныне и навсегда эти территории на политической карте мира - в составе Российской Федерации.

И я хочу с этим праздником поздравить каждого из нас, всех наших близких, всех россиян.

Нам повезло, что мы, люди разных профессий, возрастов, политических убеждений, члены разных партий, живем в стране, где президентом является Владимир Владимирович Путин.

И не только ему надо поддерживать нас, но и нам - поддерживать его.

Нельзя было тянуть со специальной военной операцией, иначе бы у Украины появилось ядерное оружие. Нельзя было тянуть с включением этих территорий в состав России, иначе бы их там всех уничтожили.

Мы все понимаем. И когда у наших геополитических визави, как я их называю, стратегических «партнёров» на западе, нет, по крайней мере, в практической плоскости, ни толики здравого смысла, — эти решения должны были быть приняты.

И мы теперь живем в системе координат этих решений и тех шагов, которые нам предстоит сделать в экономике, в социальной сфере, в политической плоскости.

Будем взаимодействовать, будем работать и держать в курсе слушателей Радио «Комсомольская правда», читателей газеты и посетителей сайта.

- Обязательно. Спасибо вам огромное.

- С праздником!