При помощи мема: Китай указал на причастность США к взрывам на «Северном потоке-2»

Утечка газа на "Северном потоке -2" Фото: REUTERS

Высокопоставленный китайский дипломат Цао И опубликовал в своем Твиттере мем, указывающий на причастность США к взрывам на трубопроводе «Северный поток-2».

В нем говорится, что именно Штаты активно мешали прокладке этого трубопровода и озвучивали угрозу его уничтожить, а вот после произошедшего заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

- Кто их уничтожил? Понятия не имеем! – написано на изображении.

Дипломат Цао И опубликовал в своем Твиттере мем, указывающий на причастность США к взрывам на трубопроводе «Северный поток-2». Фото: соцсети

В Поднебесной давно и активно используют возможности Интернета и соцсетей, в частности мемы и инфографику, когда считают необходимым довести до Запада свою, отличную от мейнстрима точку зрения.

Так заместитель министра иностранных дел КНР Чжао Лицзянь недавно, рассуждая о том, что на самом деле имеют в виду США и их союзники, говоря о широкой поддержке мировым сообществом своей позиции, опубликовал в соцсетях картинку, мгновенно ставшую мемом. На ней карта мира предстает в усеченном формате. Взглянув на не становится ясно, какие страны на самом деле представляют собой «международное сообщество», и какую часть территории Земли это сообщество занимает.

Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях картинку, мгновенно ставшую мемом. На ней карта мира предстает в усеченном формате. Фото: соцсети

Простые китайцы также используют возможности Сети не только для того, чтобы выразить свое мнение, но и добиться результата. Например, когда в 2017 году Сеул объявил о том, что разместит на территории Южной Кореи системы американской противоракетной обороны THAAD, китайцы начали в Интернете кампанию бойкота южнокорейского розничного гиганта Lotte. В результате, Lotte пришлось уйти с китайского рынка и понести огромные потери, а правительство Южной Кореи пересмотрело план размещения THAAD.