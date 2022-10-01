Ровно 40 лет назад американцы уже совершали террористический акт на советском газопроводе Фото: REUTERS

В контексте ситуации со взрывом Северных потоков в западных СМИ неожиданно вспомнили об аналогичном случае, произошедшем ровно 40 лет назад. Бывший журналист Moscow Times Мэтт Бивенс, освещавший также войну в Чечне для LA Times, в своем блоге на сайте The 100 Days выпустил текст под названием «Прощай, здравомыслие». В нем он с фактами рассказал о произошедшем в Балтийском море, придя к неутешительному выводу - за этими «терактами» стоит США.

ОПЕРАЦИЯ «ПРОЩАЛЬНОЕ ДОСЬЕ»

В 1982 году, сообщил Бивенс, американским спецслужбам также не давал покоя советский газопровод из Сибири в Европу. Именно поэтому ЦРУ организовало его подрыв, он был виден из космоса. Инцидент вызвал тревогу среди специалистов американских систем мониторинга ядерных взрывов и напугал сотрудников службы безопасности Белого дома, не замешанных в этой схеме.

Данная операция ЦРУ, о которой впоследствии стало известно широкой общественности благодаря книге бывшего министра ВВС США Томара Рида «Падение в пропасть: взгляд изнутри на историю холодной войны изнутри» (вышла в 2004 году), получила кодовое название «Прощальное досье» («Досье Farewell»). Для ее реализации американцы поставили СССР компьютерные чипы с отложенным действием. После установки они исправно работали в течение нескольких месяцев – ровно до того дня, когда вывели из строя системы трубопроводов.

Строительство взорванного газопровода финансировалось в том числе Британией и Германией и в случае, если бы он не был взорван, СССР получал бы ежегодно 8 млрд долларов от Европы. Такого США допустить не могли.

В результате в июне 1982 года в далекой Сибири произошла одна из самых мощных техногенных неядерных катастроф в истории человечества. Обошлось без человеческих жертв, но происшествие нанесло ощутимый удар по советской экономике.

Средства массовой информации того времени полностью пропустили это «знаменательное» событие. Поиск в архиве The New York Times по словам «Сибирь» и «взрыв» с июня по август 1982 года выявил только одну статью, в которой, по иронии судьбы, обсуждалось, как Соединенные Штаты и Советский Союз продолжают угрожать взаимным ядерным уничтожением. В конце статьи приводилась цитата эксперта, который предупреждал: «Реальная опасность для всех нас - это несчастный случай».

Утечка газа на "Северном потоке -2" Фото: REUTERS

«СЕВЕРНОГО ПОТОКА» БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»

Операция «Прощальное досье», о котором написал в своей книге Томас Рид, впоследствии никогда широко не освещалась в СМИ. В The New York Times оно было упомянуто всего один раз - в колонке 2004 года журналиста Уильяма Сафира, бывшего спичрайтера президента СШ Ричарда Никсона. В своей причудливой хвалебной оде этой террористической атаке на инфраструктуру иностранного государства Сафир описывает его как пример американского гения. Его предложение: «Сейчас самое время вспомнить, что иногда наши шпионы оказываются правы по-крупному».

То есть операция ЦРУ, создающая риск ядерной войны — возможно, с убийством кучи людей — яркий пример того, как все сделать правильно. Так мыслит американский истеблишмент.

Уильям Сафир на протяжении своей политической карьеры неоднократно осуждал западноевропейские страны за поддержку ненавистного и невыгодного Америке газопровода Сибирь-Европа. Он утверждал, что трубопровод необходимо остановить, потому что он «передаст контроль над европейскими энергоносителями коммунистам» и будет финансировать «советские компьютерные и спутниковые исследования».

Спустя сорок лет эту позицию разделяет и нынешний американский истеблишмент. Еще прошлым летом сенатор Тед Круз ругал администрацию Байдена за ее «капитуляцию» по «Северному потому-2», называя президента США Джо Байдена «мягким по отношению к России». Но на самом деле это же мировоззрение полностью разделяет и сам Белый Дом. Сам президент Байден в начале этого года заявил, что если Россия действительно вторгнется в Украину, «то «Северного потока-2» больше не будет».

Еще одно косвенное доказательство причастности американцев к «операции» - сообщение в Твиттере НАТО 27 сентября (в день взрывов на трубопроводах), которое радостно заявило, что их морские учения, проходящие прямо сейчас, «представляют возможности для тестирования новых беспилотных систем на море».

«БЕЗДУМНЫЙ МАРШ ЗОМБИ»

Западная пресса же сразу после взрыва ниток газопровода обвинила в теракте в Балтийском море Россию. Так, в New York Times появилась статья с потрясающим заголовком «Саботаж на газопроводе и загадка: Кто это сделал (Неужели русские?), а внутри умозаключения такого уровня: «На первый взгляд кажется нелогичным, что Кремль нанесет ущерб своим собственным многомиллиардным активам». Но в качестве доказательства своей догадки американские журналисты приводят следующий тезис: «потом что русские просто очень хитрые!». Конечно, у России могла быть возможность отключать и включать трубопровод по своему усмотрению, считают в NYT, но вместо этого они предпочли взорвать его, чтобы всех напугать!

Ярким примером того, что американцы уже нашли виновного в подрыве газопроводов, стал брифинг пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер. Журналист из пула задал ей вопрос следующего содержания: «Можно ли расценивать как нападения на НАТО подрыв Россией своего собственного газопровода и разлив газа у территории Дании?»

«Принимая все более ошибочные решения, мы ускоряем наше продвижение к прямому конфликту между Соединенными Штатами и Россией. Такая война будет полностью искусственной. Она не будет отвечать интересам ни одной из стран. Она может легко спровоцировать обмен ядерным оружием, который приведет к гибели большинства людей на Земле. И весь этот бездумный марш зомби к гибели можно было бы отменить уже завтра - если бы только администрация Байдена решила поддержать мирный процесс между Украиной и Россией и отказаться от агрессивного расширения НАТО», - считает Бивенс.