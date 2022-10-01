В Ростове-на-Дону открыли памятник «мадам Пенициллин»

Неподалеку от Ростовского медицинского университета Российским военно-историческим обществом (РВИО) открыт памятник советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Виссарионовне Ермольевой.

Неподалеку от Ростовского медицинского университета Российским военно-историческим обществом (РВИО) открыт памятник советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Виссарионовне Ермольевой.

После того, как с монумента работы Народного художника России Салавата Щербакова слетела вуаль, помощник Президента России, председатель РВИО Владимир Мединский зачитал слова приветствия, что направил Президент России Владимир Путин: «Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону – городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря ее подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей».

Мединский назвал Ерольеву «великим полководцем» и отметил: «Она здесь училась медицине, в Ростове, работала, и стала не просто выдающимся врачом - великим ученым, который создавал новые лекарства, и параллельно с английскими учеными изобрел пенициллин, работал над интерферонами, изобрел массу лекарств от холеры, дифтерии.

В РВИО отметили, что инициативой установки памятника выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Открытие приурочено сразу к двум памятным датам: 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и предстоящему 125-летию со дня рождения Зинаиды Ермольевой (Емольева родилась 1898 году, скончалась в декабре 1974 года).

- Как сказал когда-то маршал Рокоссовский, мы выиграли Великую Отечественную войну благодаря раненым, которые вновь вернулись в строй. И именно Зинаида Виссарионовна помогла в этом. Нет лучшего результата, чем спасенная жизнь, - подчеркнул в своем обращении губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Анна Попова вручила присутствовавшей на мероприятии внучатой племяннице Зинаиды Ермольевой - врачу Татьяне Бугаевой - первое издание монографии, посвященной ученому.

Анна Попова вручила присутствовавшей на мероприятии внучатой племяннице Зинаиды Ермольевой - врачу Татьяне Бугаевой - первое издание монографии, посвященной ученому. От имени семьи Татьяна Бугаева поблагодарила Анну Попову, Владимира Мединского, правительство Ростовской области и губернатора Василия Голубева за инициативу создания памятника её легендарной бабушке.

«Весь европейский мир называл ее «мадам пенициллин», а основная масса научного мира называет ее эталоном порядочности в науке, - сказала Татьяна Бугаева. - В медицину не ходят работать – в медицину ходят служить. Мы приходим служить Ее Величеству Жизни, нашей России, и это лучшая служба... Я хочу сказать две фразы, которые могут пригодиться не только медикам. Зинаида Виссарионовна всегда говорила: «Спасибо России за право здесь жить и возможность здесь служить» и «Иди с верой в себя и в Россию».

К юбилейной дате «мадам Пенициллин» Донскому инфекционному центру было присвоено имя Зинаиды Ермольевой.

СПРАВКА «КП»

Зинаида Ермольева окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, затем медицинский факультет Донского университета. В юном возрасте, рискуя жизнью, сделала открытие, победившее холеру. Во время Великой Отечественной войны трудилась в осажденном Сталинграде, где предотвратила эпидемию холеры. Изобрела советскую версию пенициллина, что спасло неисчислимое количество жизней. Под ее руководством были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон и другие лекарства, которыми мы пользуемся и сегодня.