Герой спецоперации «Z» майор Храмов уничтожил 74 объекта противника

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о войне: «Не презирай никогда неприятеля, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как оным действует и сражается, знай, в чем он силен и в чем слаб».

ПЕРВЫМ ВСТУПИЛ В БОЙ ДИВЕРСАНТАМИ

Рядовой Алексей ЗГОННИКОВ

Рядовой Алексей ЗГОННИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих механик–водитель рядовой Алексей Згонников выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь в составе подразделения вглубь обороны противника, Алексей обнаружил группу вооруженных украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру.

После того, как было принято решение навязать бой националистам, рядовой Згонников одним из первых вступил в бой с врагом. Заняв выгодную позицию, Алексей прицельным огнем из штатного оружия уничтожил 3 вооруженных украинских боевиков. По итогам боестолкновения, вооруженные радикалы, понеся потери, отступили. Смелые и решительные действия рядового Алексея Згонникова позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе».

СПАС ЧЕТЫРЕХ СОСЛУЖИВЦЕВ

Старший сержант Игорь СЕРДЮКОВ

Старший сержант Игорь СЕРДЮКОВ Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Игорь Сердюков с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин, а также в составе выездных бригад, Игорь Сердюков производил ремонт, замену узлов и агрегатов на автомобильной технике.

В результате боестолкновения российских военнослужащих и украинских националистов в районе одного из населенных пунктов, огнем вражеской артиллерии были повреждены несколько единиц бронетехники батальонной тактической группы. Осуществляя эвакуацию неисправной техники, ремонтное подразделение, в составе которого находился старший сержант Сердюков, подверглось вражескому минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись в ситуации, Игорь занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил 3 националистов, после чего, умело маневрируя на поле боя, провел эвакуацию 2 БМП и четырех раненых солдат в безопасный район».

СКОВАЛ РАЗВЕРТЫВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ВРАГА

Капитан Дмитрий ПОЛЕТАЕВ

Капитан Дмитрий ПОЛЕТАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона капитан Дмитрий Полетаев в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по обороне района от вооруженных формирований украинских националистов. Получив данные о выдвижении колонн противника к нашим рубежам, Дмитрий своевременно атаковал вражеские колонны прицельным артиллерийским огнем, чем сковал действия националистов и остановил их выход на рубеж атаки и развертывание резервов.

Противник открыл ответный огонь по позициям дивизиона. Находясь под обстрелом, капитан Дмитрий Полетаев продолжал сдерживать наступление боевиков и уничтожать их вооружение, военную технику и живую силу.

Смелые и самоотверженные действия капитана Полетаева позволили значительно замедлить наступление противника, нанеся ему ощутимые потери, и позволили российским подразделениям, находящимся под огнем врага, отвести силы на более выгодные рубежи».

УНИЧТОЖИЛ 74 ОБЪЕКТА ПРОТИВНИКА

Майор Валерий ХРАМОВ

Майор Валерий ХРАМОВ Фото: Минобороны РФ

«Майор Валерий Храмов, действуя в составе оперативной группы российских военнослужащих, выполнял задачи по артиллерийскому поражению противника.

В ходе наступления российских войск, Валерий своевременно подготовил данные по объектам военной инфраструктуры и подходящим резервам противника. В бою с превосходящими силами противника Валерий оперативно принимал решения по поражению вновь выявленных объектов противника, а также осуществил эффективное и точное боевое применение подразделений ракетных войск и артиллерии в заданной зоне ответственности.

В результате мужеству и самоотверженности майора Валерия Храмова на направлении наступательных действий было нанесено огневое поражение 74 объектам противника».