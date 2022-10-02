Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 октября 2022 года Фото: Александр КОЦ

В субботу 1 октября продолжились тяжелейшие бои в Красном Лимане, городе, который со вчерашнего дня - территория России. ВСУ собрали на подступах к нему огромные силы, по разным оценкам около, 10 000 боевиков, из которых тысячи - иностранные наемники. Для штурма были организованы переправы через Северский Донец. Оборону города вот уже две недели держали бойцы ЛНР, добровольцы БАРС «Русский легион», БАРС «Кубань». Поддержку оказывала артиллерия вооруженных сил России.

К сожалению, ближе к 15:00 стало понятно, что город и подступы к нему удержать не удается и наши войска организованно покидают его. Такое непростое решение было принято с целью не дать бойцам и командирам Русской Армии попасть в окружение и отвести их на безопасные оборонительные рубежи. «В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», - сообщили в Минобороне РФ.

Продолжаются бои и на других участках линии фронта. На Андреевском, в районе Херсона украинскими войсками была предпринята попытка штурма села Давыдов Брод. Неудачная. Потери ВСУ – более 20 единиц техники. Сегодня российские силы продолжили уничтожать неприятеля. Противник пытается закрепиться в лесополосе на левом берегу реки Ингулец, но ВС РФ наносят по их позициям сокрушительные удары.

В воздушном пространстве над нейтральной территорией акватории Черного моря замечен американский стратегический беспилотник – разведчик. Аппарат Global Hawk оснащен сканером, радаром и приборами визуального наблюдения. Радиус действия до 200 км. Пентагон собирает новые сведения и координаты целей для ВСУ.

В Крыму, в севастопольском аэродроме Бельбек произошла внештатная ситуация. При заходе на посадку самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пилот катапультировался. Прибывшие на место пожарные и спасательный расчеты ликвидировали возгорание. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал всех сохранять спокойствие.

Был обстрелян Донецк. Погибли 2 человека, 4 получили ранения. В ЛНР нацбатальонами был обстрелян склад сельхозтехники. Активные обстрелы со стороны ВСУ в Энергодаре, более 20 прилетов. В том числе в ТЭЦ.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе короткого брифинга ответил на вопросы журналистов. В том числе он пояснил, что женщин призывать не будут. Также сообщил, что в ближайшее время будет подготовлено дополнение в указ президента о том, что студенты частных и коммерческих аккредитованных вузов призываться не будут. «Это будет внесено уже сегодня», - заявил Шойгу. Кроме того он отметил, что солдаты – срочники 1 октября будут возвращаться домой.

Губернатор Белгородской области у себя в соцсети заявил, что было выявлено более 160 ошибочно мобилизованных. Из них 145 уже вернулись домой.

ЕВРОПА

В Европе продолжают обсуждать произошедшее с трубопроводом «Северный поток - 2». В частности, Bloomberg пишет, что случившаяся диверсия может нести тяжелые последствия не только для экономики, но и для экологии стран Европы. По оценкам служб Германии, в атмосферу попало около 300 000 метрических тонн метана, мощнейшего парникового газа. Энергетическое агентство Дании сообщило, что давление в трубопроводе «Северный поток - 2» стабилизировалось. То есть газа в нем больше нет.

Президент Сербии Вучич, комментируя сообщение о взрыве на трубопроводе, заявил, что «вспотел, когда это услышал. Не знал, плакать ему или кричать». «Если такое случится где-нибудь в Черном море или на территории Турции или Болгарии, то мы останемся без газа. Если бы мы не построили «Турецкий поток» два года назад, мы бы сейчас отключали электричество на 12 часов в день», - добавил Вучич.

Посол РФ в Дании Владимир Барбин вызван в МИД королевства. Причина – вхождение в состав России Донецкой, Луганской республик и Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Ненси Фазер.

США

От Зеленского требуют извинений за вранье. А именно, американский юрист и правовед Алан Дершович посвятил этому целую публикацию в «Newsweek». В которой призвал украинского президента принести извинения за слова о том, что украинцы не имеют отношения к холокосту.

Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы о диверсии на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» старался уходить от неудобных вопросов. В посольстве РФ в США заявили, что его ответы противоречивы и русофобны.

В разных кругах и СМИ США продолжается обсуждение заявления Зеленского о необходимости немедленного вступления Украины в НАТО. Издание Politico пишет, что заявка Киева вызвала удивление среди американских властей и администрации Байдена. В высоких кабинетах опасаются, что вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией.

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