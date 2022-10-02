МЧС России обезвредило у берегов Новороссийска 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Как сообщила «Комсомольской правде» пресс-служба чрезвычайного ведомства, для проведения подводных работ привлекались водолазы Специализированного отряда Главного управления министерства по городу Севастополю. Было создано сводное подразделение, в состав которого также вошли сотрудники Главного управления по Краснодарскому краю.

Кроме того, привлекались силы муниципальной системы РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), правоохранители, добровольцы, казачество.

«…Обследован участок морского дна площадью более 6 000 квадратных метров, - читаем в рапорте спасателей, - велась размывка грунта для доступа к боеприпасам, их идентификация и оценка состояния».

Всего обнаружено 122 боеприпаса: 7 ручных гранат, 75 миномётных мин, 25 артснарядов, 4 авиабомбы, 11 зажигательных авиабомб.

«Всего в операции было задействовано 4 плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники». - сообщает пресс-служба МЧС России.

Операция прошла в штатном режиме. А это значит - «ущерба населению не нанесено, инфраструктура не пострадала».