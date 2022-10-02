Эксперты определили профессии, которые вскоре исчезнут во всем мире

Секретари – пока еще нужны, но им тоже стоит подумать о переквалификации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди профессий, которым прочат скорое вымирание, есть как хорошо известные и совсем еще недавно востребованные, так и довольно экзотические. Роднит их, как правило, низкая зарплата и неуклонное сокращение представителей. За ненадобностью.

На первом месте среди кандидатов на вымирание находятся наладчики и операторы сверлильных и расточных станков. Это подтверждают данные Бюро статистики труда США: представителей этой профессии в Новом свете в прошлом году было всего чуть менее 7000, а скоро их не будет совсем, пишет Insider.

Рабочие ручной шлифовки и полировки – следующий уходящий в небытие вид деятельности.

Как ни странно, но все меньшим спросом пользуются юридические секретари и помощники администратора. Считается, что за следующие 10 лет потребность в таких специалистах исчезнет вовсе.

Секретари – пока еще нужны, но им тоже стоит подумать о переквалификации.

То же самое относится к ремонтникам огнеупорных материалов и монтажникам промышленных зданий и мобильных домов.

Также к умирающим профессиям эксперты отнесли дизайнеров-флористов, горнорабочих-кровельщиков и рабочих допечатной подготовки.

На грани «вымирания» - операторы коммутаторов и операторы телефонной связи. Здесь, конечно, поспорить трудно.

А далее идет совсем уже экзотика: ремонтники часов и часовщики, печатные переплетчики, ручные резчики и обрезчики и машинистки.

Кстати, по мнению аналитиков в ближайшее десятилетие с мирового рынка труда также исчезнут операторы ввода данных, сотрудники парковок и операторы ядерных энергетических реакторов.