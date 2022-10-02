Ученые сделали удивительные находки в грунте, доставленном с Луны

Учёные предполагают, что астероид-убийца был не один. Одновременно произошла целая серия столкновения космических тех меньшего масштаба, как с Землей, так и с Луной Фото: EAST NEWS

Ученые, исследующие лунный грунт, почувствовали себя детективами: они утверждают, что нашли улики массового убийства. Дело, впрочем, очень давнее - 66 миллионов лет назад.

Убийцей динозавров называют астероид, врезавшийся в Землю в районе нынешнего Мексиканского залива как раз в те далекие времена. От его удара остался гигантский кратер Чикшулуб диаметром 150 км и глубиной 19 км. И произошло много разных ужасов, от огромных цунами до пыльных облаков, закрывших солнце на несколько лет и изменивших климат планеты. Считается, что эта катастрофа привела к самому массовыми вымиранию видов на Земле - в том числе и к гибели динозавров.

Учёные предполагают, что астероид-убийца был не один. Одновременно произошла целая серия столкновения космических тех меньшего масштаба, как с Землей, так и с Луной.

Исследователи из Китайской Академии геологических наук в Пекине и Университета наук о Земле в Ухане вместе с коллегами из Центра космических исследований австралийского Университета Кертин изучают образцы лунного грунта, доставленные на Землю китайской лунной миссией «Чанъэ-5» в 2020 году.

В грунте обнаружили мельчайшие стеклянные бусины размером от 50 до 200 микрометров (это примерно как толщина человеческого волоса).

- Мы использовали различные аналитические методы, моделирование и геологические данные, чтобы понять, как и когда образовались эти стеклянные бусины, - говорит один из авторов работы Александр Немчин.

Скорее всего, они образовались под влиянием экстремально высоких температур во время ударов метеоритов о поверхность Луны. А спутник наш подвергался космическим бомбардировкам синхронно с Землей.

И вот что интересно: возраст некоторых бусин, по оценкам учёных, 66 миллионов лет. То есть они появились в то же время, когда к нам прилетел убийца динозавров. Стеклянные бусины на Луне, скорее всего, - слоев его «сообщников», более мелких астероидов, предполагают авторы исследования.

Следующий шаг для проверки этой версии - сравнить эти образцы лунного грунты с другими, доставленными на Землю ранее.