Томос о вступлении в НАТО, санкции против дядьев и шурьев, адаманты, смарагды и мягенький папир, "Свободный обмен людьми и идеями", Агасфера Борисовна

Зеленский провел торжественное мероприятие в Киеве – вынес на площадь урну и бросил в нее заявку о немедленном вступлении в НАТО Фото: REUTERS

Референдумы о присоединении Донбасса и востока Новороссии к РФ, похоже, имели также и секретную составляющую. Именно ей руководствовался В. А. Зеленский, который одновременно с торжественными мероприятиями в Кремле провел не менее торжественное мероприятие в Киеве – вынес на площадь урну и бросил в нее заявку о немедленном вступлении в НАТО.

Предполагалось, что Байден, Макрон, Шольц и Урсула фон дер Ляйен, в едином порыве пожимая друг другу руки, немедленно удовлетворят прошение и проведут на Крещатике рок-концерт по этому радостному случаю. А Зеленский исполнит соло на рояле. Но что-то пошло не так.

Генсек НАТО Столтенберг, высокий представитель ЕС Боррель, госсекретарь Блинкен, глава Пентагона Остин и пр. отреагировали на заявку без должного энтузиазма. Они изъяснялись в том духе, что, конечно, душу и тело мы положим за вашу свободу, но при этом понимаешь сам, что, однако, не подходит это дело к моменту. Когда предшественник Зеленского П. А. Порошенко домогался в Стамбуле автокефального томоса, фанариоты-варфоломеевцы оказались гораздо более отзывчивы. Тогда как брюссельский томос о вступлении в НАТО был отложен в долгий ящик – Зеленскому сказали, что его очень любят и ценят, а когда придет нужда в томосе, сообщат ему об этом дополнительно.

Зато на Москву обрушились новые адские санкции, преимущественно персональные. Особой неумолимостью отличалась глава Минфина США Джанет Йеллен. Хотя до домашних питомцев дело пока не дошло – собачки корги, принадлежащие главе ВЭБ И. И. Шувалову, избежали гнева финансистки, но до жен и чад дошло и весьма. Семейные того же Шувалова, а равно С. С. Собянина, Д. С. Пескова и многих иных получили сполна.

Поскольку show must go on, о все новых санкциях надо объявлять постоянно, а список врагов свободы и их близких родственников почитай, что исчерпан, теперь, скорее всего, санкционеры обратятся к Гражданскому Кодексу, где подробно прописаны степени родства и свойства. Пока что Джанет Йеллен и ее коллеги работают только по первой очереди (супруги и дети врагов свободы), но далее санкции коснутся более отдаленной родни. Братья и сестры, деды и бабки, двоюродные и внучатые племянники, внуки и правнуки, дядья и шурья, снохи и золовки etc. – на всех на них в порядке строгой очередности обрушится карающий меч демократии.

В Старом Свете тоже не забывают о персональных санкциях, ЕС приготовил на заклание философа А. Г. Дугина и певца Н. В. Расторгуева, но основной удар решено нанести по товарам из России. Планируется запрет на ввоз драгоценных камней, мыла и парфюмерии, а также туалетной бумаги.

Логика понятна. Мыловарение, а также работа бумажных мельниц отличается большой энергоемкостью, а с этим в Европе сейчас трудности, зеленый переход не пользует нимало. Конечно, если есть, по слову главы германского Минфина герра Линднера, "энергия свободы", то, наверное, есть и мыло, а также мягенький папир, обладающие подобными чудесными свойствами, но пока что эти сангигиенические средства только находятся в стадии разработки. А значит, санкции, санкции и еще раз санкции. Сим победиши.

Тем более, что госсекретарь США Блинкен заявил после взрывов на трубопроводах СП-1 и СП-2: "Это невероятная возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов". А если вдобавок еще удастся раз и навсегда избавиться от мыла и туалетной бумаги, будет совсем хорошо.

Нынешняя санкционная борьба заставляет подкорректировать и когда-то любимую западными коротковолновыми радиостанциями формулу "Свободный обмен людьми и идеями". С обменом идеями давно уже не все так просто – есть идеи, а есть российская дезинформация, на которую возвышенные формулы не распространяются, только глушить. Но и с обменом людьми есть проблемы.

Презентуя обновленные инструкции странам ЕС по выдаче виз русским, еврокомиссарша по внутренним делам Илва Йоханссон указала чрезмерно оптимистическим дезертирам: "Тот факт, что вы не хотите отправиться на Украину воевать, не означает, что вы не представляете угрозы для Европейского союза". С еврокомиссаршей полностью солидарны и представители грузинского гражданского общества, устроившими в Тифлисе демонстрацию против дезертиров с лозунгами "Уродливые русские свиньи. Идите <к бую>. Покиньте нашу страну. Вам здесь не рады".

А. Б. Пугачева, помыкавшись в Москве в неуспешных попытках продать зачарованный замок в пос. Грязи за 1 млрд. руб., отбыла спецсамолетом обратно в Святую Землю

Куда теперь бедному крестьянину податься, совсем непонятно. Хотя дезертирам, похоже, нигде не сочувствуют –

"Нам так же чужды их печали,

Как мы и наши чужды им".

Причем не только креативный хипстер страдает. Народная артистка СССР А. Б. Пугачева, помыкавшись в Москве в неуспешных попытках продать зачарованный замок в пос. Грязи за 1 млрд. руб., отбыла спецсамолетом обратно в Святую Землю. Так что певицу теперь впору именовать не Аллой Борисовной, но Агасферой Борисовной.