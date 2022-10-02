Как новые территории начнут жить с Россией: Три года адаптации и безоговорочное право на язык

Конституционный суд постановил - вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России не противоречит основному закону страны. Фото: REUTERS

Конституционный суд постановил - вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России не противоречит основному закону страны. Это обязательная процедура, которая проходит, когда к нам хочет присоединиться тот или иной регион. Четыре аналогичных Постановления (для каждой из новых территорий) опубликованы на портале правовой информации и в прессе. Это огромный 30-страничный документ, где объясняется буквально все: по какому праву мы принимаем новую территорию, на каком основании, почему было принято такое решение и даже когда на новых землях начнут полноценно действовать российские законы.

Мы выбрали для вас главное, что нужно знать о решении Конституционного суда.

- Международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и об образовании из них в составе Российской Федерации новых субъектов признаны соответствующими конституции.

- Конституционный суд, признал договоры, исходя из того, что жителям этих регионов была прямая угроза жизни, – заявил председатель суда Валерий Зорькин.

- ЛНР, ДНР Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в Россию.

- В течение 10 дней президент России назначит врио руководителей всех четырех регионов.

- Руководить Донецкой и Луганской республиками будут главы, а Запорожской и Херсонской областями - губернаторы.

- Выборы в законодательные органы пройдут в единый день голосования-2023 (второе воскресенье сентября).

- Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на новых территория России признаются гражданами РФ (если не заявят обратного).

- Всем народам в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях гарантируется право на сохранение родного языка, изучение и развитие.

- До 2026 года устанавливается переходный период. За это время должна произойти полная интеграция в экономическую, финансовую, кредитную правовую системы государства. Также будут решены вопросы несения военной службы.

- К этому же сроку Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Донецкая области должны также войти в систему органов государственной власти России.

- Каждый регион сможет сам решать освобождать ли от ответственности своих жителей, которые были мобилизованы в Украинскую армию. Главное условие - они не должны были совершать преступлений.