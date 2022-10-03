В Москве спрос на аренду таких квартир в считанные дни упал чуть ли не на 50%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риелторы в тревоге. За последнюю неделю многие их клиенты резко раздумали что-то снимать или покупать. Особенно это касается дорогого жилья: в Москве спрос на аренду таких квартир в считанные дни упал чуть ли не на 50%.

Посыпались и сделки купли-продажи: покупатели начали их откладывать. Рассказывают и совсем невероятное: якобы продавцы московского жилья стали демпинговать. Это те, кто сбежал от мобилизации и теперь хочет срочно продать квартиру, чтобы было на что жить за рубежом.

«КП» с помощью экспертов разбиралась, что реально происходит с недвижимостью.

«ВСЕ ХОТЯТ СДАТЬ»

Начнем с аренды и желанной для многих - во всяком случае так было раньше - столицы.

- Ситуация на арендном рынке в Москве для желающих что-то сдать была не лучшей и до мобилизации. С февраля устойчиво снижался спрос, а предложение квартир, наоборот, повышалось. В сентябре арендодатели в Москве предлагали на 80% больше квартир, чем в феврале, - рассказал «КП» совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

По словам эксперта, появилось больше дистанционных рабочих мест, ситуация с занятостью в целом ухудшилась из-за ухода зарубежных компаний. Были ожидания, что все постепенно вернется в норму. Но они не оправдались.

- Сейчас в Москве число желающих снять жилье на 10% меньше, чем в начале сентября, и на 15% ниже, чем в конце сентября 2021 года. Стоимость аренды уменьшилась примерно на 5%, - говорит Владимир Щекин. - И в ближайшие месяцы на рынке аренды мы ждем рецессию.

ВЗЯЛИ ПАУЗУ

- Народ мечется, у людей много необдуманных действий, - рассказывает член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Это уже о купле-продаже.

- С одной стороны, кто-то снимает квартиры с продажи. С другой - категория «срочный выкуп» - это когда надо продать квартиру как можно быстрее - за несколько дней после объявления о частичной мобилизации выросла в три раза, - говорит риелтор.

Многие покупатели взяли паузу - ждут, как будут развиваться события.

- Появилось и необычно много желающих дать скидку в 5 - 15% для скорейшей продажи недвижимости, - утверждает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. - Это граждане, которые собрались эмигрировать. Большая часть квартир с дисконтом имеет хорошую ликвидность (т. е. скидка дается не потому, что у жилья какие-то изъяны). Но полагаю, что через несколько недель количество таких предложений сойдет на нет.

Масла в огонь общей неразберихи подливают банки.

- Стало больше отказов в кредитах, в некоторых банках нам сообщили, что временно перестают одобрять кредиты мужчинам призывного возраста или будут одобрять «через одного». А в некоторых предупредили, что повысят ставки из-за возросших рисков, - рассказывает Роман Вихлянцев.

- Большинство покупателей, которые уже получили одобрение от ипотечного банка, все-таки настроены завершить сделки, потому что боятся резкого роста ставок по кредитам, как случилось весной, - говорит Владимир Щекин.

Что реально происходит с недвижимостью. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«БЕСЯТСЯ ДВЕ СТОЛИЦЫ»

По словам аналитиков, охота к перемене мест в связи с мобилизацией в основном затронула столицы - Москву и Питер. В глубине России на рынке аренды особых перемен не произошло.

- Больше панические настроения заметны в продажах жилья. В южных регионах и Сочи есть случаи, когда те, кому понадобилось срочно покинуть родину, пытаются сбыть квартиры с дисконтом в 30 - 40%, - рассказал эксперт по инвестициям в недвижимость Валерий Костренков.

А некоторые именно в мобилизованных видят в будущем потенциальных покупателей жилья. Ведь денежное довольствие им обещано солидное - особенно если смотреть на него глазами жителей мест, где зарплата в 40 тысяч рублей - это очень много.

- Не исключаю, что власти переформатируют программу военной ипотеки, чтобы привлечь как можно больше людей в армию. Наверняка вырастет спрос на определенных гражданских специалистов, которых тоже захотят стимулировать доступной ипотекой, - прогнозирует Владимир Щекин.

- Пока рано говорить о каких-то трендах, - считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Кто-то решит, что надо продавать. Кто-то - что скоро все подешевеет и нужно подождать. А кто-то захочет на всякий случай побыстрее купить, потому что, «если мобилизуют, в случае чего все долги спишут, а квартира родным останется». Тенденции противоречивы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Спрос падает и без мобилизации»

В целом эксперты не исключают, что в перспективе на рынке жилья нас ждет «коррекция цен». Под этой формулировкой скрывается печальный для продавцов факт: ценник придется снижать.

- Дело даже не в мобилизации, - перечисляет причины вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Еще в декабре прошлого года наметился тренд на снижение спроса. Он был вызван двумя причинами. Первая - существенный рост цен, который произошел за последние два года до этого. Второй - сокращение рабочих мест и доходов населения, притом что приподнялась ипотечная ставка. И в этом году этот тренд только закрепился.

Апрелев предлагает вспомнить 2014 год с его достаточно скромными, по нынешним меркам, санкциями. Тогда спустя три - шесть месяцев с начала кризиса в большей части регионов пошло снижение цен на недвижимость, которое продолжалось полтора года. Как считает аналитик, сейчас ситуация хуже. Растет неопределенность. Многие просто побоятся влезать в ипотеку на 20 - 30 лет.