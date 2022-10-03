Вопрос дня: Что изменится после присоединения к России новых территорий? Фото: РИА Новости

Николай Стариков, писатель, политик:

- Увеличение наших территорий - это усиление роли России и формирование новой геополитической реальности. На фоне референдумов произошло еще одно важное событие - взрыв газопроводов «Северный поток». По сути, был взорван старый миропорядок. Теперь мы начнем выстраивать новый.

Александр Малькевич, член Общественной палаты, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета:

- Может, это прозвучит несколько романтично, но я рассчитываю на перезапуск всего организма под названием Российская Федерация. Это как инъекция свежей крови. Потому что люди на этих территориях совершенно другие: они радуются жизни, воспитывают детей и не теряют присутствия духа, несмотря на весь ад, который им пришлось проходить эти восемь лет. Жителям остальной России это поможет осознать истинные ценности.

Михаил Делягин, депутат Госдумы, экономист:

- Теперь капитуляция перед Западом, на которую все еще рассчитывает значительная часть либеральной тусовки, будет невозможна. Саботаж и предательство станут не работой на будущее, а политическим самоубийством.

Ольга Кормухина, певица:

- Я много раз ездила в Донбасс: там все по-настоящему. Люди, которые раньше даже с родственниками не общались, наконец узнали соседей по лестничной клетке. Отпала вся ненужная шелуха. Я надеюсь, что это перекинется на всю большую Россию. Донбасс научит нас быть русскими людьми.

Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:

- Мне очень понравилась картинка, которая сейчас гуляет по интернету (см. вверху). У меня вот такое материнское ощущение, как будто мы собираем детей, которых по разным причинам когда-то лишились.

Надежда Сергеевна, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Я, конечно, не политик, но понимаю, что после присоединения давление Запада будет гораздо сильнее. Но та благодарность, которую мы получим от людей на присоединенных землях, покрывает любые трудности.