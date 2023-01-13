Три распространенных мифа об алкоголе: эти заблуждения чреваты смертельным исходом

Врачи не устают напоминать, что главный принцип употребления алкоголя - чем меньше, тем лучше. Фото: Shutterstock

В ночь на 14 января многие празднуют Старый Новый год. И зачастую не обходится без алкоголя. Врачи не устают напоминать, что главный принцип его употребления - чем меньше, тем лучше. Директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ им. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко раскрыла самые опасные мифы о спиртных напитках.

1. Алкоголь полезен для сосудов и помогает при боли в сердце

Как на самом деле:

Если человек выпивает регулярно либо изредка, но в больших дозах (больше пары бокалов), у него нарушается регуляция тонуса кровеносных сосудов. И возникает стойкое повышение артериального давления. «Даже через несколько дней после разового употребления алкоголя возможны скачки артериального давления», - предупреждает врач.

Кроме того, из-за спиртного учащается пульс и расстраивается сердечный ритм. В результате возникает дополнительная нагрузка на сердце.

- Появляются ощущение тяжести в области сердца даже при разовом употреблении алкоголя и заметные боли – при систематическом употреблении, - описывает Татьяна Клименко. Особенно опасно, по ее словам, состояние похмелья. Обычно человек озабочен тем, что его мутит и болит голова, но самое страшное, что в таком состоянии увеличивается риск развития сердечной недостаточности.

2. Алкоголь помогает заснуть

Как на самом деле:

Под влиянием алкоголя большинство людей действительно засыпают быстрее. Но! При этом резко ухудшается качество так называемого «быстрого» сна, который наиболее важен для восстановления сил, говорит Клименко. А длительное злоупотребление спиртным может привести к бессоннице.

Исследования показывают, что ускорение засыпания имеет дозозависимый характер, добавляет врач. Если вы выпиваете большое количество алкоголя, то через 4-5 часов возникает ярко выраженный «рикошет бодрствования». Сон становится поверхностным, с частыми пробуждениями. Поэтому человек ощущает себя невыспавшимся, даже если провел в кровати больше 8 часов (например, пытаясь отоспаться в субботу или воскресенье).

Длительное злоупотребление спиртным может привести к бессоннице. Фото: Shutterstock

3. Алкоголь помогает согреться

Как на самом деле:

Алкоголь вызывает расширение сосудов в коже. Из-за этого она краснеет и возникает обманчивое ощущение тепла. Но! У выпившего человека идет усиленная теплоотдача. Если на улице холодно, высока угроза переохлаждения. Это опасное состояние, чреватое даже смертельным исходом.