Почему школа не учит жизни: девятиклассник высказался о том, как сложно современному ученику

Две трети подростков в школу ходить не любят. Поразительно, но результаты российских опросов в точности совпадают с международной статистикой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две трети подростков в школу ходить не любят. Поразительно, но результаты российских опросов в точности совпадают с международной статистикой. Получается, перед нами какое-то глобальное явление, и дело в том, как устроена современная школа как таковая. Учебные программы, традиции обучения и культура отношений учителей и детей, конечно, сильно меняются от стране к стране, но в целом школа – она и в Африке школа, парты, доски, мел. Что-то не так, или дети просто не любят учиться, потому что есть вещи повеселее? Мы попросили рядового московского школьника (который сам свою школу любит), девятиклассника, порассуждать об этом. В конце концов, школа создана ради детей, а детей-то как раз никто и не спрашивает. Вот, мы и спросили.

- В целом дети в школу ходить любят. Часто слышу от старших, что в их время школа была душным обязоном, с непременной общественной работой, и оттуда хотелось поскорее уйти. Хотя многие вспоминают о «счастливом школьном детстве». У нас отношение к школе более однозначное. Школа – это общение, вне школы общаемся мало, поэтому идем туда с удовольствием.

Но, конечно, за годы какие-то наблюдения, вопросы, что называется, накопились. Мы это с товарищами активно обсуждаем. Расскажу, что у нас считается главной проблемой.

Главная проблема – это профессиональная ориентация. Для многих школа заканчивается в 9-м классе. Предстоит выбирать колледж, и это первый осознанный выбор. Хотя многие вокруг меня не работают по специальности, выбирая, например, транспортный колледж, ты все-таки думаешь, что так или иначе будешь работать в сфере транспорта. Выбор профессии – вот он, для многих уже в 16 лет. Те ребята, кто остаются в школе до 11-го класса, столкнутся с этим выбором чуть позже. И он будет для них не сильно легче, потому что ничего такого с человеком между 9-м и 11-м классами не произойдет, поумнеет от не сильно и выбирать профессию после 11-го класса так же непросто, как после 9-го.

Так вот о чем я: школьная программа слабо помогает выбору профессии. Вопросы, куда нам идти, что дальше делать, и как вообще выживать в этом мире – они остаются без ответа. Как же так получается?

В наших школах учат математике, физике, химии. Это все очень полезные предметы, которые помогают школьнику научиться мыслить логически и вообще расширяют кругозор. Вот только кругозор получается каким-то общим. Скажем, кто-то делает успехи в математике. Он молодец, но что из этого следует? Нам говорят, что математика развивает мышление. Это прекрасно. Но кем мне стать, если у меня хорошо с математикой? Вариант «ученый», конечно, не рассматривается, потому что это редкие гении и им не нужны ничьи советы. Экономистом? А что такое «экономист»? Это тот, который потом сидит в бухгалтерии? То есть отличники по математике развивают мозг ради бухгалтерии? Инженеры? А кто такие инженеры, существуют ли они вообще? То же самое с физикой, с химией. Или с литературой – допустим, я люблю читать (если честно, я читаю только то, что меня цепляет), и литература мне близка. Кем мне стать? Опять же писателей не предлагать, это редкость. Учителем литературы? А если я не хочу быть учителем?

В школах нету таких предметов, где нам бы рассказывали про плюсы и минусы каждой профессии. И о том, как наши школьные предметы прикладываются к той или иной профессии. Что делать в жизни что бы не испытать неудачу? Как не потеряться после выхода из образовательных учреждений? Как развивать бизнес? Как разумно пользоваться деньгами? Как правильно общаться с людьми? Нам про это не рассказывают...Но почему?

Точно так же нет такого предмета, где дети бы думали, размышляли и искали самый лучший для них вариант хода событий в их жизни. Где бы школьникам объясняли, как не потерять работу в дальнейшей жизни, как правильно общаться с людьми и как стать успешным в жизни. Нам всовывают реально много информации, которая позволяет развивать логику вообще и мышление вообще, забывая о реально нужных советах для будущей жизни.

Давайте посмотрим на все это не с точки абстрактных рассуждений, а – как есть. Понятно, что при составлении образовательных программ учитывается то и это, и это огромная наука. Но часто бывает (и не только в образовании): делают что-то для человека, а человека забывают спросить.

Итак, когда человек выходит из образовательного учреждения, он знает о жизни чуть больше, чем до того (кстати, колледжа это тоже касается). Соответственно, он не понимает, что делать дальше и куда идти. Своих денег на тот момент у меня нет или их очень мало. Денег мало, возможности кажутся грандиозными. Мир большой, глаза разбегаются. Хочется открыть бизнес, заработать, поехать в другие страны, путешествовать. А как поднять первые в жизни деньги? Человек об этом не знает, потому что никто ему об этом не рассказал.

И по факту выходит вот как. Возможности-то вроде бы огромные. Но есть и одеваться надо сегодня. Родители или помогают, или не помогают, это уж у кого как, но многие принципиально не хотят сидеть на шее. Возможности легкого заработка есть, но они уводят от великой цели. Иди хоть сейчас продавцом или в ресторан быстрого питания. Огромные деньги для тебя, если у тебя раньше вообще своих денег не было. Но что дальше? Вроде одеваешься, вроде хватает. Сегодня хватает, завтра хватает, глядь, и десять лет прошло. Какой уж тут бизнес.

Вы, конечно, можете сказать, что школа и не должна такому учить. Что школьник может заниматься саморазвитием и познавать мир с той стороны, с какой считает нужным. Вот только один момент. Школа постепенно расползается по нашему личному времени и занимает уже сто процентов этого времени.

Взять домашние задания. Да, домашка реально помогает лучше запомнить материал. Но это убивает очень много времени. У нас в 9-м классе бывает по 8 уроков в день, и практически по всем им задают домашнее задание. Я прихожу из школы в 4 часа дня, обедаю, сажусь делать уроки и заканчиваю примерно в 10 часов вечера. Еще меня в конце года ждут экзамены, к ним нужна более тщательная подготовка.

То есть школа претендует на универсальность. Тебе нужна только я, говорит школа, посвяти всего себя мне, со мной не пропадешь. Но ведь это не так.

Саморазвитие – это, наверное, хобби. Но у детей нету времени на хобби. Можно было бы еще в школе заниматься любимым делом, и зарабатывать с помощью своих навыков в интернете. Делать какие-нибудь поделки и продавать, не знаю. Заодно изучать рыночную экономику. Некоторые так и делают, но я лично не знаю ни одного такого человека (в соцсетях вижу). То есть их мало. Остальные не могут правильно выстроить баланс времени. А школа говорит: какой баланс? Посвяти всего себя мне!

В общем, наша школа отлично дает знания. И она – школа дружбы и общения, тут не поспоришь. Но она удивительным образом не отвечает на очень важные практические вопросы. Личные деньги. Выбор профессии. Жизненная стратегия. Я думаю, так везде, не только в России. И я думаю, в этом проблема.