В Госдуме хотят видеть участников СВО среди будущих учителей и депутатов

Вице-спикер Государственной Думы России, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ветераны и участники СВО будут востребованы после освобождения исконно русских городов от украинских националистов.

«Они должны на своем примере показывать школьникам на освобожденных территориях, что такое Россия», - заявил вице-спикер Государственной Думы (ГД) России, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Он рассказал журналистам о предложении межфракционной рабочей группы привлекать участников специальной военной операции к преподаванию в школах в регионах, освобожденных из-под контроля неонацистов: «В рамках денацификации образования мы предлагаем следующую ключевую меру - в каждой школе на освобожденных территориях должны обязательно преподавать ветераны и участники специальной военной операции. Для них должны создаваться новые возможности, льготы, инфраструктура».

В помощь новым учителям депутаты совместно с Минпросвещением и Министерством науки и высшего образования России планируют также разработать учебные программы и фильмы для школ на освобожденных территориях.

А член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции ЕР Султан Хамзаев заявил, что партия власти «поддержит выдвижение в качестве кандидатов-единороссов на выборах участников СВО».

И не только в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а повсеместно.

«Мы хотим видеть среди парламентариев больше героев-участников СВО. В рядах нашей партии уже много тех, кто так или иначе принимает участие в специальной военной операции, в числе которых депутаты Госдумы и региональных парламентов. Всецело поддержим участие в предстоящих выборах в органы законодательной власти в регионах страны бывших военных и добровольцев», - подчеркнул Хамзаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обеспечить участников СВО и их семьи всем необходимым. Он подчеркнул, что все наши солдаты и офицеры должны быть уверены: «тыл у них крепкий, надежный, дома все хорошо».

Напомним, в минувшем году были приняты решения о мерах поддержки защитников России: кредитные каникулы, трудовые гарантии, а также поддержка мобилизованных предпринимателей и законодательное закрепление статуса добровольцев.