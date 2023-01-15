"Плодитесь и размножайтесь": Антон Алиханов отреагировал на шутку про детей

Антон Алиханов с семьей Фото: Соцсети

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», - якобы с такими словами глава администрации Калининграда Елена Дятлова обратилась к делегации с юга России. (Об этом рассказало местное издание «Русский Запад».) Чиновница будто бы объяснила свои слова «увеличенными федеральными требованиями к местной власти в ситуации перехода численности населения через отметку в 1 млн., а также в 2 млн. человек».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов незамедлительно так прокомментировал заявление Дятловой. «Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», - написал руководитель региона в telegram-канале, прикрепив фотографию со своей женой и детьми.

(Всем известна фраза, которую Бог адресовал первым людям на Земле - Адаму и Еве, когда те ещё обитали в раю: «Плодитесь, и размножайтесь».)

Шутку Дятловой мы решили, что называется, «разобрать»: типа - сколько в ней процентов юмора? Оказалось - все 100! Что лишний раз подтверждает и мой воскресный звонок губернатору. Впрочем, судите сами…

…- Алло! Антон Андреевич, доброе утро!

- Да, доброе!

- С наступившим Днем печати российской!

- Да, и вас тоже.

(Кстати, наш профессиональный праздник отмечался как раз в день рождения калининградской шутки.)

- Спасибо. А вот очень интересный пост Антона Алиханова - с женой и детьми появился. Вот я первый раз увидел ваше семейное фото. Это потому что пошутила Елена Дятлова, да? Или?

- Ну, да.

- А мне фотка понравилась.

- Фотка хорошая, да.

- Вот. А как тогда мы ее прокомментируем? «Антон Алиханов впервые показал всю свою многочисленную семью». Можно так?

- Да можно.

- Дети на кого похожи – на папу или на маму?

- Старший – на маму, дочка на мою маму. Только светленькая.

- Ага, ясно. Скажите, а вообще вот, кроме нас, кроме меня, остальные как восприняли вот публикацию фото семьи?

- Не знаю, Александр Петрович. Только вы, по-моему, позвонили.

- Но все равно я эту фотку дам. И мы как-нибудь прокомментируем.

- Да как хотите. Но просто я прошу, вы Елену Дятлову там не обижайте. Потому что она-то говорила это не на журналистов. Просто не знала, что они где-то рядом. Так бы не шутила. А, на самом деле, она очень хорошая, и как мэр хорошая, и с юмором у нее все отлично.

- Ясно. Нет, мы не будем Елену Дятлову обижать - нет. И дадим наш с вами позитивный комментарий. То есть, а на самом деле, у вас детская тема - она в таком позитиве, в общем, идет?

- Конечно, да.

- И поэтому…

- Дети – это будущее. Детей должно быть много. Как это…

- Больше детей - хороших и разных.

- Чем больше, тем лучше. В общем, рожайте…

- Надо ехать в Калининград и делать детей.

- Приезжайте, да, в Калининград, вообще - везде, а особенно в Калининграде, конечно.

- Ладно. Спасибо вам огромное.

- Рад. Хорошего дня.

- Вам тоже! Обнимаю. Пока. Счастливо!