Почему так важен Артемовск и зачем Запад заранее рассказывает про отступление ВСУ: Даны важные ответы

15 января Минобороны РФ рассказало об успехах наших бойцов на направлении города Артемовск. Фото: REUTERS

Что происходит в Донбассе в районе стратегически важного и для нас, и для украинцев Артемовска, на который были направлены немалые силы российских войск после освобождения Соледара?

Напомним, что днем 15 января Минобороны РФ рассказало об успехах наших бойцов на этом направлении.

- Штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, - говорится в сообщении военного ведомства.

Между тем, газета Washington Post сообщила, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска.

Все последние новости на Радио "Комсомольская правда" мы обсудили с военным экспертом Виктором Литовкиным.

- Так почему же нам так важен Артемовск и отчего в Киеве дают весьма странные комментарии о ситуации вокруг этого города?

- Есть такая басня у Крылова - «Лиса и виноград». Когда лиса захотела виноградом полакомиться, прыгала, прыгала - и не могла достать до винограда. И заявила, что, мол, чего я его буду есть? Он же кислый! И ушла. Вот примерно такая же история с Артемовском.

- Поясните.

- Ну, потому что мы слышали, что приближенный к Зеленскому Арестович тоже такие слова говорил. Такое ощущение, что, например, «Вашингтон пост» использует Арестовича как своего корреспондента. Он тоже говорил сначала, что никакого значения Соледар для Киева не имеет. Потом нечто похожее про Артемовск. Спрашивается, так чего же три месяца Украина так упиралась, защищала и Соледар, и Артемовск?

- А они всерьез упирались?

- А как иначе? Если положили, как считается, 25 тысяч человек своих. Не считая раненых. А раненых, по военной статистике, приходится по три-четыре человека на одного погибшего.

- Так в чем значение Артемовска?

- Артемовск – это скрещение автомобильных и железных дорог. Благодаря этим дорогам к Артемовску, к Соледару, к Северску для ВСУ постоянно подвозили боеприпасы, горюче-смазочные материалы, резервистов. Именно поэтому он имел очень важное значение.

- Но не только?

- Под Артемовском, как и под Соледаром, есть соляные шахты. Огромные помещения, где хранились боеприпасы, горюче-смазочные материалы украинской армии, даже танки там были, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. И даже госпиталь. Эти соляные шахты тянутся на огромные расстояния, до 200 километров. Они в несколько этажей. Поэтому взять их было очень важно.

- Конкретизируйте наши задачи в том районе.

- Вообще, были еще две задачи, которые требовали овладения этой дугой. Первая – отодвинуть от Донецка, от Макеевки и от Горловки подальше артиллерию и системы залпового огня украинских боевиков.

- А вторая задача?

- Овладение этими городами открывает дорогу на Краматорск. Это последний крупный город на территории Донецкой народной республики, пока еще занятый неонацистами.

- То есть, у нас намечается мощное наступление на Краматорск?

- Об этом, пожалуй, уже можно говорить. Это будет непростая дорога. Но это будет намного легче - после взятия Соледара и Артемовска.

- Зачем на Западе тиражируют заявления об «организованном отступлении» ВСУ сначала из Соледара, потом из Артемовска?

- Запад должен отчитываться перед своей общественностью о том, на что власти ведущих стран тратят огромные деньги «урегулируя» украинский конфликт. В тех же Соединенных Штатах даже в ряде СМИ уже все громче звучат голоса, что, вместо того, чтобы помогать Украине, позаботились бы о снижении стоимости бензина, о защите границ США от мигрантов. Властям надо как-то оправдываться. Они посылают огромное количество боевой техники Киеву. Но это почему-то не срабатывает. Ну и кто тут виноват? Получается, по их логике, виноваты украинские военные, которые плохо проявляют себя на поле боя. И вот нам, американцам, - говорят они - приходится мучаться с их снабжением и обучением.

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