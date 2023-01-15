ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают вариант отступления из Артемовска. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, Киев сталкивается с непростыми решениями по поводу того, сколько сил направить в Артемовск, поскольку в ближайшие месяцы будет вынужден начать новое контрнаступление.

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», - приводятся слова неназванного украинского командующего, который также сообщил, что его подразделение понесло в этом городе крупные потери.

Командир украинского разведбатальона Юрий Скала выразил уверенность, что руководство ВСУ предпримет нужные действия, если потребуется какую-нибудь «тактический маневр».

При этом издание отмечает, что даже организованное отступление из города станет чреватым с политической точки зрения.

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли в оперативное окружение город Артемовск, отметив, что вокруг города также плотно работает российская артиллерия.