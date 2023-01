Пентагон опубликовал доклад об НЛО: Чего боятся американские военные

В США обострились «воздушные явления». Фото: Shutterstock

С загадочным опозданием американские власти все-таки отчитались о том, непонятном им, что творилось в небе США в минувшем году – особенно рядом с военными объектами. На днях появился долгожданный «Доклад о неопознанных воздушных явлениях в 2022 году» (2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena). Его подготовили военные Управления национальной разведки (Pentagon's Office of the Director of National Intelligence -ODNI).

Формулировку Unidentified Aerial Phenomena или сокращено UAP с недавних пор используют вместо привычной Unidentified Flying Objects (Неопознанные Летающие Объекты) или сокращенно НЛО (UFO). Замена не принципиальная, принята, скорее всего, для солидности.

В самом деле, уже несколько лет американские власти весьма серьезно озабочены этими самыми UAP – силятся разобраться, но не могут. Если им – американским властям, конечно, верить.

Проблему заслушивали в Конгрессе США – отчитывались военные и разведчики, к ее решению подключились многочисленные ученые из космического ведомства. Интерес проявили даже европейцы из ЕКА.

Объект, видимый невооруженным глазом. Но плохо Фото: Кадр видео

В подготовки доклада помимо собственно Пентагона участвовали многочисленные спецслужбы, метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanographic and Atmospheric Administration - NOAA), Министерство энергетики (Department of Energy), Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration), NASA и недавно созданное Агентство по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office - AARO).

Из данных, собранных по официальным каналам, следует: в США были замечены 510 НЛО. Признаны беспилотниками 26 штук, надувными шарами - 163 штуки, 6 оказались птицами и унесенными ветром пластиковыми пакетами из магазинов. И 171 «воздушный феномен» остались неопознанными. Некоторые из этих «неопознанных» и выглядели, и летали очень и очень странно с нашей земной точки зрения – «демонстрировали необычные летные характеристики и возможности», как осторожно отмечено в докладе. Тем не менее его авторы не позволили себе предположить, что UAP имеют внеземное происхождение. Никаких намеков на пришельцев – даже туманных - нет.

- Инопланетяне - не единственное объяснение странных явлений в небе, - заявляла в свое время Карен Фокс (Karen Fox), пресс-секретарь NASA, старший сотрудник по научным коммуникациям (NASA spokeswoman).

НЛО в инфракрасных лучах. Фото: Кадр видео

Но если не инопланетяне, то кто? По свидетельствам очевидцев – главным образом пилотов, техников, операторов наземных радарных установок, да и просто матросов, находившихся на борту авианосцев, НЛО достигали 15-20 метров в поперечнике, то стремительно двигались, то зависали, быстро взмывали на высоту более 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g. Что абсолютно невозможно для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, в этих штуках сидели.

Иной раз объекты скрывались под водой. Из-под воды выныривали - стремительно без всяких завихрений, ударов, которые обычно сопровождают летательные аппараты, преодолевающие звуковой барьер.

Американцы считают, что UAP угрожают национальной безопасности. Как минимум, смущают военных летчиков в первую очередь. И хотя объекты пока не выказывали какой-либо агрессии, да и не вредили, к ним следует относиться серьезно и с максимальной осторожностью. Так считают в США. Доклады, вот пишут. И признают, что природа этих самых UAP абсолютно непонятна.

В самом деле, тайна, что называется, покрыта мраком – 171 загадочный объект из 510 это все-таки очень много. Больше трети от официально зарегистрированных.

Один из объектов, за которыми гонялись американские истребители. Фото: Кадр видео

ДЛЯ СПРАВКИ

Пристальный интерес властей США, в том числе и слушанья в конгрессе, были спровоцированы в первую очередь многочисленными рассказами пилотов морской авиации, а главное, сенсационными кадрами, на которых были запечатлены странные объекты, «захваченные» радарами истребителей морской авиации.

Кадры несколько лет циркулировали по интернету под кодовыми названиями «FLIR1», «Gimbal» и «GoFast». Их распространяла частная научно-исследовательская компания, носящая название «К звездам. Академия искусств и науки» (To The Stars Academy of Arts and Sciences). Каким образом были получены записи, неизвестно, но весной 2020 года Министерство обороны США (Department of Defense) признало их подлинными и разместило у себя на сайте.