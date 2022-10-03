Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 октября 2022 года: Пентагон готовит новое командование для Украины, Минобороны Британии не пускает украинских беженцев в свои дома

Пентагон планирует создать для Украины новое специальное командование Фото: REUTERS

НОВОЕ КОМАНДОВАНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ. ИЗ ПЕНТАГОНА

Издание The New York Times сообщило, что военное ведомство США планирует создать для Украины новое специальное командование, которое будет руководить и координировать все процессы снабжения Киева вооружениями и обучения украинской армии. В штат нового командования Пентагона будет набрано около 300 сотрудников. Это традиционная практика Министерства обороны США в последние десятилетия для тех стран, которые американцы оккупируют. Напомним, что аналогичные командования создавались Пентагоном для Ирака и Афганистана.

Впрочем, ничем, кроме "эффективного осваивания средств", похвастать до сих пор они не могли. И нет причин, из-за которых ситуация должна в этом случае стать иной.

МИНОБОРОНЫ БРИТАНИИ НЕ ПУСКАЕТ УКРАИНЦЕВ В СВОИ ДОМА

Новое разочарование на Британских островах приготовило Минобороны Великобритании для украинских беженцев. Сейчас в одном только графстве Уилтшир на юге Британии пустуют более 1350 домов, которые принадлежат военному ведомству королевства. К Минобороны неоднократно обращались представители местных властей с просьбами разрешить проживание в этих домах семьям украинских беженцев. Только в этом графстве сейчас насчитывается более 360 семей из Украины, которые остро нуждаются в жилье. Но Минобороны непреклонно.

- То, что Минобороны не освободило дома, — это позор. Я нахожусь на грани жилищного кризиса, — поделился с газетой Daily Mail глава совета графства Уилтшир Ричард Клевер.

Нет, британское Минобороны понять можно. После выселения многие украинские беженцы оставляют дома и квартиры в таком виде, что проще заново отстроить, чем отмывать и ремонтировать. А мистер Клевер мог бы для начала поставить опыт на своем жилье.

ОТХОДЫ И МУСОР ВМЕСТО ГАЗА

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко вполне может кричать: "Эврика!" Он открыл новое сырье, которое позволит отказаться от газа для отопления помещений. Собственно говоря, сырье не совсем новое, во многих странах мира его используют. Речь идет о биомассе и всякого рода отходах.

- Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор. Кроме того, что мы изучаем этот положительный опыт, мы работаем с городом Житомир над тремя проектами, позволяющими производить тепло и электроэнергию из биомассы. В данном случае – это биомасса и бытовой мусор. Это экономически и экологически выгодно, - объяснил Витренко.

Правда, умолчал, что для такого перехода нужны отсутствующие на Украине технологии, а для их внедрения необходимы инвестиции. То есть деньги, которых, по определению, у Незалежной сейчас нет. А на уровне домашних печек такие технологии давно используются в селах, в том числе и Украины.

А БЕЗ ЯЦЕНЮКА СТЕНА И ВЫШЕ, И "НАЙКРАЩЕ"

Польша закончила строительство на границе с Белоруссией стены, которая должна предотвратить попадание на польскую территорию нелегальных мигрантов.

- Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня — самая защищенная в Европе, - заявил официальный представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

Строительство этой стены на границе Польша начала в 2021 году и уже полностью закончила. Проект обошелся в 330 миллионов евро. И, хотя некоторые советовали полякам привлечь для реализации экс-премьера Украины Арсения Яценюка, пытавшегося реализовать аналогичный проект в Незалежной, поляки благоразумно ему не последовали. И стену построили, и деньги сэкономили.

Теперь осталось только со стороны Белоруссии повесить на эти ограждения объявления для поляков о продаже дров.

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Лидера западных демократий в последнее время совершили несколько поездок в нефте- и газоносные страны с целью убедить их нарастить добычу и экспорт. В частности, в этом были замечены президент США Джозеф Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но, как оказалось, их переговоры увенчались полным фиаско. Более того, эффект оказался противоположным.

И теперь, как сообщает ведущее деловое агентство Bloomberg, уже через несколько дней 5-го октября группа из стран-экспортеров нефти и нефтеносных стран, в нее не входящих (ОПЕК+), запланировало принять решение о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки. Хотя ряд экспертов считают, что для стабилизации цен на нефть на достаточно высоком уровне (выше 90 долларов за баррель), было бы достаточно и вдвое меньшего по объему снижения. Но то ли миллион звучит красивей, то ли Джозеф Байден был очень убедителен в ходе своих переговоров.

А ЗИМА БУДЕТ …

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует более холодную, чем обычно, зиму для Европы. Причем, как сообщила Financial Times, морозы - это еще не самое плохое, что может случиться зимой. Прогноз обещает меньшее, чем обычно, количество осадков и ветров, что отрицательно скажется на генерации новых "прогрессивных" производящих мощностей, например, тех же ветрогенераторов. Напомним, летом выработка ими электроэнергии уже достаточно серьезно снижалась из-за безветрия. Равно как и выработка гидроэлектростанциями из-за обезвоживания водоемов.

Если прогноз сбудется, то европейские власти вряд ли смогут успешно побороться с ростом цен на энергоресурсы.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- C 1 октября бесплатный проезд для украинцев по территории Австрии на железной дороге был отменен. Также отменен бесплатный проезд в общественном транспорте Вены.

- Чемпион мира по боксу Александр Усик побывал в госпитале, где ему, как сообщил его менеджер, аплодировали безрукие и безногие украинские солдаты, которые сказали, что он нужен не в госпитале.

- Конституционный суд Российской Федерации постановил признать договоры о принятии в состав России новых субъектов соответствующими Конституции РФ.

- Администрация Байдена заявила, что готова выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно всё то время, что будет идти война с Россией, и призвала к аналогичному решению европейских союзников.

- Власти Чехии выдворили гражданина Германии за наклейку на машине с буквой Z и надписью "Своих не бросаем" на машине. Кроме того, ему запрещен въезд в Чехию в ближайшие четыре года.