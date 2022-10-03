В Индонезии продолжают подсчет жертв страшной катастрофы на стадионе

Разбитый автомобиль полиции и пустые трибуны стадиона в Индонезии, на котором случилась страшная трагедия. Фото: REUTERS

Индонезийские власти признали, что до сих пор не знают окончательного числа жертв трагедии, произошедшей в субботу на стадионе в провинции Восточная Ява. Пока известно о 127 погибших и более 500 раненых, сообщают местные власти.

Началом страшной давки на многотысячном стадионе в городе Маланге стала потасовка между болельщиками. На поле играли местный клуб «Арема» и «Персебая», базой которого является административный центр Восточной Явы, город Сурабаи. Гости выиграли матч со счетом 3:2.

После финального свистка тысячи болельщиков выскочили на поле, начав грандиозное побоище. Полиция, пытавшаяся разнять фанатов, вынуждена была применить слезоточивый газ. В результате все закончилось суматохой и давкой, большинство людей погибло от удушья.

Но на этом беспорядки не закончились – за пределами стадиона столкновения продолжились, разъяренные болельщики подожгли несколько автомобилей и убили двух полицейских.

Эту трагедию уже называют одной из самых страшных в мире, случившихся в последние годы.