Минобороны публикует кадры пусков комплексов «Искандер», что могут достать до Киева

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», что находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска – поддержку.

«Залп ОТРК «Искандер» всегда внезапен для противника и неизменно разрушителен. На вооружение у «Искандера» два типа ракет, баллистические и крылатые. Первая набирает высоту в десятки километров и камнем падает на цель на огромной скорости. Крылатая же ракета может пролететь, почти прижимаясь к земле, по любой траектории, которую зададут в полетном задании, и может выйти с неожиданной стороны. У ракетчиков два главных показателя – скорость, и главное, точность», - комментируют кадры в Минобороны России.

Такие комплексы могут бить точно на 500 километров и разрушать любые укрытия. В зависимости от составляющих ракета может поразить цель большой площади - например, скопление живой силы или нанести точечный удар по подземному забетонированному сооружению. По словам ракетчиков при желании может залететь даже в форточку.

«По данным разведки поступили данные о скоплении живой силы. Сразу была объявлена боевая готовность, и немедленно отработали по данной цели. Для выполнения данной задачи необходимы считанные минуты, поскольку расчеты пусковых установок находятся непосредственно в пусковых установках, загружены. Остается только выехать на точки пуска и совершить боевой пуск. Слаженность расчета помогает выполнять данную задачу, что ВСУ даже не успеют одуматься, как уже прилетит крылатая ракета наземного базирования. За счёт ее скорости, маневренности и точности. Сбить ее невозможно. …», - рассказал журналистам начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Артем.

В Минобороны отмечают, что цель может быть подвижной, без разницы, может двигаться, например 60 километров в час. Просто рассчитают, в какой точке она в момент удара будет.

Любые средства ПВО бессильны. Пока точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов: исключительно по укрепрайонам и военной технике ВСУ. Но при необходимости ракетами «Искандер» может поразить любые военные объекты или центры принятия решений в Киеве.

«Искандер» может работать далеко за линией фронта и с хирургической точностью поражать любые объекты, главное точно передать координаты, а ракетчики не промахнутся», - отметил Артем.