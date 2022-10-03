Роль центральных банков и фондовых бирж в «зеленой» повестке обсудили на форуме ECUMENE 2022

Какие роли и задачи выполняют центральные банки и фондовые биржи в «зеленой» энергетике, может ли государство помочь частному сектору в выборе финансирования климатических проектов, чем выгодны торговля углеродными единицами и финансирование природных решений, какое значение могут сыграть центральный банк и фондовая биржа в рамках перехода к «зеленой» экономике? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке Глобального финансового Форума.

В дискуссии приняли участие почетный советник Гонконгского Совета по финансовой отчетности Грейс Хуэй, директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков и председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Модератором сессии выступил программный директор ECUMENE 2022 Сергей Рыбаков.

Почетный советник Гонконгского Совета по финансовой отчетности Грейс Хуэй выразила мнение, что рынок «зеленых» финансов ждет развитие и расширение: «Дело в том, что надо приводить деньги туда, где есть решения <…> Здесь мы должны понять, что все больше корпоративных клиентов хотели бы купить эти [углеродные] единицы. Этот рост внушает большие надежды».

«К 2030 году будут сокращения выбросов, к 2060 году – уже будет нейтральность. Всех этих мер пока недостаточно, но я уверена в том, что это будет очень важный рыночный инструмент [карбоновый рынок], который поможет стране достичь своей цели энергетического перехода», – отметила Грейс Хуэй.

Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков рассказал о «зеленой повестке» среди текущих задач министерства, а также поделился мнением, каким финансовым моментам стоит уделить наибольшее внимание в ближайшее время.

«Всегда ключевым было – создать правильные стимулы для того, чтобы тот бизнес, который участвует, те предприниматели, которые участвуют во всех процессах, имели правильную мотивацию и стимул для достижения целей «зеленой» повестки и для устойчивого развития», – отметил он в ходе своего выступления.

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов уверен: за углеродными сертификатами огромный потенциал. «Оказывается, выгодно вкладываться в «зеленую» энергетику, потому что она дает такую же или почти такую же рентабельность, как классическая энергетика. В результате растет доля зеленой энергии», – отметил он.

Он обозначил главные задачи, которые стоят перед биржами в «зеленой» экономике, а также отметил, что биржи могут сделать весомый вклад в эту область развития. «Для рынка капитала может быть привычное, сравнимое – лучше, чем какое-то изобретение, которое в 100 раз эффективнее что-то раскрывает, но для того, чтобы им пользоваться, нужно потратить огромное количество денег и переложить огромное количество информации в новый формат. Поэтому здесь задача бирж – раскрытие информации; задача бирж через листинг – воспитание эмитентов; задача бирж – ликвидность».

Глобальный финансовый Форум ECUMENE 2022 проходит при поддержке Организации Объединённых Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, Финансовой инициативы ЮНЕП, Международного союза охраны природы, Российской академии наук, Национального географического общества, Всемирного фонда дикой природы, Центра международных и сравнительно-правовых исследований, Всероссийского общества охраны природы и других авторитетных российских и международных организаций.

В Форуме принимают участие более 120 спикеров из 23 стран мира. Ключевые миссии Форума – продвижение позиции России в рамках глобальной повестки устойчивого развития, формирование новых тенденций в ESG на период с 2030 по 2050 годы, реализация программы ООН «Общая повестка».

Онлайн-трансляция и подробная программа Форума доступны на официальном сайте.