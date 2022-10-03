В Сочи завершилась VII Всероссийская неделя охраны труда

С 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи прошла VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). В деловую программу вошло более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. За 4 дня ВНОТ посетили более 5000 человек. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

Ключевым событием Всероссийской недели охраны труда стала стратегическая пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда». Участников и гостей мероприятия поприветствовал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе пленарной сессии уделил особое внимание теме поддержки микробизнеса, отметив, что необходимо снизить нагрузку на предприятия с численностью менее 15 человек.

Обсуждению новой модели охраны труда, которая сформирована на основе оценки и анализа профессиональных рисков была посвящена сессия «Современная модель охраны труда: практическая реализация новых подходов». В ходе дискуссии спикеры обсудили первые результаты реализации новых подходов к управлению охраной труда. Прежде всего, отметив, что ключевым отличием новой модели от прежней является возможность работодателей формировать собственные подходы к управлению охраной труда.

Впервые темами ВНОТ стали вопросы, связанные не только с охраной труда, но и со всеми аспектами трудовых отношений. В частности, одной из центральных тем стала клиентоцентричность центров занятости населения. С 2023 года центрам занятости планируют присваивать условную звездность – по индексу клиентоцентричности. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Соответствующая методология была представлена на ВНОТ.

Модель добровольного социального страхования для самозанятых граждан была представлена Минтрудом России на сессии «Перспективы развития страховой защиты самозанятых граждан от отдельных социальных рисков». Добровольное социальное страхование для самозанятых предполагает максимально простой и понятный механизм уплаты взносов и получения страховых выплат. Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитываться исходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей.

Министерством труда и социальной защиты РФ были подведены итоги XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания: в общей сложности во всех этапах конкурса приняли участие более 2 тыс. специалистов, в финал вышли 48 номинантов по 15 номинациях из 30 регионов. Также Минтруд России провел церемонию награждения победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»: победителями и призерами стали 46 организаций из 28 субъектов Российской Федерации, в том числе 1 организация номинирована на Гран-при.

Кроме того, Минтруд России подвел итоги Всероссийского рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда. В 2021 году в Рейтинге организаций крупного бизнеса приняло участие 564 компаний, в Рейтинге среднего и малого бизнеса – 800 компаний. Оценка деятельности организаций проводилась по группам показателей, характеризующих создание системы управления охраной труда, решение вопросов по охране труда на принципах социального партнерства, деятельность организации по охране труда на принципах открытости и доступности, условия труда работников, проведение мероприятий, направленных на развитие навыков работников и популяризацию охраны труда, травматизм и профессиональную заболеваемость работников.

Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда было подписано между Минтрудом России и ПАО «Газпром». Также Министерство труда и социальной защиты РФ заключило соглашение о сотрудничестве c Фондом Росконгресс.

В отраслевой выставке Всероссийской недели охраны труда приняли участие более 100 компаний и организаций.

Завершил VII Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный день, который объединил более 1000 студентов, молодых специалистов, экспертов, руководителей российских компаний, профильных министерств и ведомств. Участники обсудили актуальные для отечественных работодателей темы: раннюю интеграцию молодых людей в профессиональную жизнь, охрану труда женщин-молодых специалистов, практики self-care для борьбы с эмоциональным давлением, современные тренды и лайфхаки в охране труда.