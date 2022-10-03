Мобилизованные: мы едем на помощь ребятам с чувством Победы!

150 мобилизованных граждан из Калининградской области тправились на юго-западный рубеж России с аэродрома Чкаловск под Калининградом. Фото: Кадр видео

Церемония отправки более 150 мобилизованных граждан из Калининградской области на юго-западный рубеж России состоялась на аэродроме Чкаловск под Калининградом.

- Настрой боевой, идем в помощь ребятам. Ко всему готовы. Отправляемся с чувством Победы! Справимся, - говорит мобилизованный житель Калининградской области по имени Юрий.

Другие бойцы говорят, что получили все обмундирование в срок, прошли переподготовку и готовы к выполнению поставленных задач.

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России также отправляют новое пополнение на полигоны Западного военного округа для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений.

Военнослужащих обучают в соответствии с военно-учетными специальностями мобилизованных.

А это время в Нижегородской области в центре боевой подготовки в Мулино с призванными из запаса военнослужащими продолжаются практические занятия по боевой подготовке. Среди военнослужащих много тех, кто прошел через боевые действия в Чеченской республике и Сирии.

- Опыт есть, коллектив хороший, - говорит мобилизованный командир танка Денис.

Все мобилизованные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, граждане, призванные из запаса, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области перед мобилизованными гражданами, проходящими курс восполнения навыков и знаний по предметам боевой подготовки, выступил вокально-инструментальный ансамбль Пограничных войск ФСБ России.

Подобные культурно-патриотические мероприятия будут проходить в воинских частях и соединениях Западного военного округа для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих на регулярной основе весь период проведения частичной мобилизации.