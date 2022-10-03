Похоже на старческое слабоумие: ученые изучили причины потери обоняния при коронавирусе

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В исследовании последствий коронавирусной инфекции появился новый поворот. Оказывается, потеря обоняния во время болезни ковидом имеет взаимосвязь с ослаблением когнитивных способностей, концентрации, памяти, мышления. О сходстве дегенеративных процессов, происходящих в мозге при ковиде, с потерей обоняния при развитии старческой деменции заявили ученые из США на ежегодной научной конференции Американской академии отоларингологии и Фонда хирургии головы и шеи. Ранее о подобном эффекте говорили и российские медики. Главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей Елена Мескина отмечала, что выраженность аносмии (потери обоняния) и ее длительность свидетельствуют о более сильном поражении нейронов вирусом.

Потеря обоняния – распространенный симптом инфекции COVID-19, особенно в начале пандемии, сохраняется почти у 1 из 8 пациентов после выздоровления и также характерна для старта когнитивных нарушений. Вопрос с потерей обоняния решили исследовать пристальнее и взяли под присмотр 73 человека с аносмией после ковида, 58 человек с потерей обоняния и развивающейся деменцией и контрольную группу здоровых и обладающих отличным обонянием в количестве 86 человек.

Оказалось, что невозможность различать запахи при COVID-19 действительно связана с последующим нарушением когнитивных функций, равно как и потеря обоняния происходит в начале деменции, но вот развитие возрастного слабоумия идет немного по другим нейронным дорожкам, чем постковидный «туман в голове».

Так на ранних стадиях старческого слабоумия люди обычно не различают запахи:

- кофе,

- розы,

- эвкалипта.

А вот в постковиде чаще всего не пахнут:

- лимон,

- корица,

- лакрица.

К счастью, по статистике Роспотребнадзора, распространенный сейчас вариант коронавируса «омикрон» реже сопровождается потерей обоняния, а основные его симптомы — повышенная температура, слабость, боль в мышцах и горле, першение. Поэтому есть надежда на то, что постковидный хвост от «омикрона» будет легче, в том числе и в отношении работы центральной нервной системы.