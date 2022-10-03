ФСБ показала видео допроса пойманного агента СБУ

28-летний житель г. Херсона был завербован и с начала проведения специальной военной операции активно сотрудничал с СБУ Фото: Кадр видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), что занимался шпионажем в Херсонской области России.

«Установлено, что 28-летний житель г. Херсона в 2021 году он был завербован СБУ и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», - пояснили в ФСБ России.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что

передавал собранные данные куратору из СБУ через

мобильный мессенджер. Информация предназначалась для последующего направления в Министерство обороны Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.

Отметим, что после расследования уголовного дела задержанный разделит вину военных преступников ВСУ, что наносили артиллерийские удары. За систематическую организацию массового убийства мирных граждан и объектов инфраструктуры города корректировщику светит пожизненное заключение в колонии строгого режима.