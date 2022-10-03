На британский трон сел подкаблучник

Королевские слуги утверждают, что Карл III и Камилла – полные противоположности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чуть ли не каждый британский журналист считает себя экспертом по делам королевской семьи. Вполне объяснимое желание подданных короны. Но имя журналистки Анджелы Левин в этом ряду стоит особняком: она действительно водит дружбу с некоторыми членами королевской семьи, знает чуть ли не всех служащих Букингемского дворца и написала несколько книг о Виндзорах, включая нашумевшую биографию принца Гарри.

Еще в 2015 году Левин завела дружбу со второй женой тогдашнего принца Уэльского Чарльза, герцогиней Корнуольской Камиллой, ставшей после смерти Елизаветы II королевой-консортом.

Все эти годы журналистка тщательно собирала самые разные сведения о Камилле, беседовала с ее друзьями и знакомыми и, в результате, написала еще одну книгу «Камилла: от изгоя до королевы-консорта».

Реакция самой королевы на эту книгу пока не известна: она только что поступила в продажу. Возможно, Камилле понравится главное – Левин намекает, что британцами правит вовсе не король, а его жена, поскольку Карл III целиком и полностью находится под влиянием своей супруги и не делает шага без ее одобрения. С другой, автор выставляет на всеобщее обозрение немалое количество скелетов в шкафу, о которых Камилла вряд ли бы хотела вспоминать. В любом случае, вряд ли из уст ее высочества прозвучит приговор «голову с плечь!», который так любила выносить венценосная особа из сказки Льюиса Кэролла про Алису в Стране чудес.

Еще в 2015 году Левин завела дружбу со второй женой тогдашнего принца Уэльского Чарльза, герцогиней Корнуольской Камиллой Фото: EAST NEWS

ПО СТОПАМ ПРЕДКОВ

Когда Камилла, урожденная Шанд, впервые познакомилась с будущим королем Великобритании, выяснилось, что история повторяется – ее прабабка, Алиса Кеппел, была любовницей другого принца Уэльского – будущего короля Эдуарда VII. Более того, роман Алисы и короля продолжался до самой его смерти. Прабабушка Камиллы также в свое время была отвергнута родителями потенциального жениха по причине принадлежности к не слишком знатному роду.

Если бы в Великобритании существовали трудовые книжки, то у Камиллы в ней была бы единственная запись: в течение двух лет она работала в качестве секретаря в одной из дизайнерских компаний. Это было сразу после окончания ею престижного университета во Франции. В рабочие обязанности будущей королевы входило выполнение поручений руководителя фирмы. Претензий к секретарю никогда не было, но в один из дней Камилла вдрызг переругалась со своим боссом и хлопнула дверью. На этом ее трудовой стаж закончился: семейный бизнес приносил неплохой доход, а позднее Камилла получила от своего отца колоссальное наследство – 5 миллионов фунтов стерлингов. Теперь эти деньги – ничто по сравнению с состоянием монаршей четы, кстати, не заключавшей никакого брачного договора – в королевских семьях это не принято.

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ

До Камиллы у будущего короля Карла III романов было не счесть. Но в миссис Шанд он влюбился по-настоящему. Родители были против того, чтобы не отличавшаяся ни красотой, ни родовитостью Камилла стала принцессой Уэльской. Но Чарльз настолько увлекся ею, что Елизавета II с мужем решили охладить его пыл и отправили отпрыска в многомесячное плавание. Оскорбленная малодушием кавалера Камилла взяла и… вышла замуж за другого. И лишь после свадьбы узнала, что ее муж, майор Эндрю Паркер-Боулз встречался с сестрой Чарльза, принцессой Анной. В Букингемском дворце даже рассматривали его как возможную партию для незамужней принцессы. Теперь уже никто и не скажет – испортила ли Елизавета II жизнь своей единственной дочери, но ясно одно – семейное счастье принцесса Анна обрела не сразу, ей пришлось пережить развод. С Эндрю Паркером-Боулзом принцесса приятельствует до сих пор, а вот с Камиллой у нее прохладные отношения.

Любовь Камиллы к Карлу III испытана временем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕЩЕ ОДИН ЭНДРЮ

Всех своих детей королева Елизавета II воспитывала в строгости. Исключением был лишь Эндрю, хоть он и не был самым младшим. Мать его баловала, прощала ему все шалости, потакала капризам, к чему он поначалу привык, а затем стал активно использовать. Именно Эндрю после гибели первой жены Чарльза, принцессы Дианы, нашептывал маменьке, что старшему брату никак нельзя позволять вступать в брак с Камиллой. Возможно, Эндрю был благодарен невестке за то, что она в свое время познакомила его со своей подругой, Сарой Фергюсон, на которой он впоследствии и женился. Но наверняка, знавшая о шашнях своего мужа Диана, желая того или нет, сумела довести неприязнь Эндрю к Камилле до такого градуса, что Эндрю попытался осуществить настоящий переворот и отобрать у Чарльза титул наследника престола. Он отправился к матери и стал убеждать ее, что Чарльзу корону передавать никак не стоит, а нужно издать специальный указ, согласно которому следующим королем Великобритании станет сын Чарльза, Уильям. Простодушная Диана, желавшая наказать изменника-мужа, продолжавшего крутить роман с Камиллой, так и не узнала главной интриги, задуманной хитроумным Эндрю: любимчик королевы настаивал на том, чтобы до совершеннолетия Уильяма регентом малолетнего монарха стал никто иной, как он сам. Жизнь показала, что даже если бы этот план и был осуществлен, то Эндрю никогда бы, даже временно, не смог стать главой государства. Королева дожила не только до совершеннолетия Уильяма, но и до появления у него детей, ее правнуков. А сам Эндрю оказался втянут в такие громкие скандалы, что потерял все свои регалии.

На британский трон сел подкаблучник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СВОИ И ЧУЖИЕ

От брака с Паркер-Боулзом у королевы-консорта есть сын и дочь. Они уже взрослые, и у Камиллы появились внуки и внучки. С детьми и внуками Чарльза она тоже ладит. Королева считает, что семья – это главное, что есть у человека. Но в ней, как известно, не без урода. Виндзоры вовсю дистанцируются сейчас от младшего сына короля, Гарри, и его жены Меган Маркл. Но на столе Камиллы стоит их свадебная фотография. Именно Камилла взяла под опеку Меган, когда та стала членом королевской семьи. Жена наследника престола когда-то тоже нуждалась в поддержке, она переживала настоящую травлю со стороны британцев, считавших ее виновной в разводе Чарльза и Дианы. Так что ей показалось, что она сможет поддержать Меган. Но чуда не произошло – Меган и Гарри отдалились от семьи и поливают всех, включая Камиллу, грязью. И теперь вряд ли наступит момент, когда подданные британской короны смогут принять герцогиню Сассекскую точно так же, как они когда-то приняли герцогиню Корнуольскую.

РАЗНЫЕ ХАРАКТЕРЫ

Королевские слуги утверждают, что Карл III и Камилла – полные противоположности: король – педант, а королева предпочитает творческий беспорядок. Кстати, одна из подруг Камиллы всегда отзывалась о ней, как о настоящей неряхе. Но у супругов есть и общие черты, например, они оба крайне тщательно относятся к подготовке путешествий. Так, Камилла перед каждой поездкой бомбардирует принимающую сторону записками со своими требованиями, а также придирчиво выбирает блюда, которые ей будут подавать. Также придворные едины во мнении, что королева – властная, не терпящая пререканий и сильно влияющая на решения мужа. Так что не без оснований многие теперь считают, что на самом деле Британией вновь правит королева, а не король.

Любовь Камиллы к Карлу III испытана временем. Главной проблемой семейной жизни она считает напряженный график короля. А секретом сохранения крепких отношений не раз делилась со всеми желающими его узнать. Королева-консорт признается, что «иногда мы словно два корабля, которые проходят мимо друг друга, но мы всегда стараемся найти время, чтобы вместе выпить по чашечке чаю и обсудить, как прошел день». Лучшими минутами она называет время, когда «мы сидим в разных углах комнаты и читаем книги, каждый свою, это очень помогает расслабиться, потому что ты знаешь - нет необходимости в разговоре: вы просто сидите рядом, и этого достаточно».