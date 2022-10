Нобелевская премия 2022: награду в области медицины или физиологии принесли «братья по разуму»

На Земле одно время жили, как минимум, три вида разумных существ

Началась Нобелевская неделя. Стал известен первый лауреат. Он один - Сванте Паабо (Svante Paabo) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany), заслуги которого гораздо ближе к физиологии, чем к медицине. Он изучает и наших далеких предков, и «братьев по разуму» - людей разных видов, которые одно время соседствовали с нам на Земле.

Премия присуждена с формулировкой: «за открытия в области геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

«Пионерские исследования Сванте Паабо позволили совершить, казалось бы, невозможное: секвенировать геном неандертальца, вымершего родственника современного человека, - говорится в преамбуле к пресс-релизу Нобелевского комитета. - Ученому также принадлежит сенсационное открытие ранее неизвестного гоминида — денисовского человека. Еще Паабо обнаружил, что гены этих вымерших гоминидов достались Homo sapiens после того, как они мигрировали из Африки около 70 тысяч лет назад. Это заимствование генов современными людям, которое произошло давным-давно и сегодня имеет физиологическое значение, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.

Паабо выявил генетические особенности, которые отличают всех ныне живущих людей от вымерших гомининов и стал основоположником нового научного направления – палеогеномики».

Теперь об открытиях нынешнего лауреата чуть подробнее.

Люди и неандертальцы регулярно занимались метисацией

О неандертальцах, которые все-таки были нашими предками

Паабо и его коллеги окончательно уличили людей в том, что те занимались сексом с неандертальцами. Решающие аргументы были получены после анализа ДНК человека, жившего, как показало радиоуглеродное датирование, 36 тысяч лет назад. Его челюсть обнаружили спелеологи еще в 2002 году в Румынии в пещере Пештера ку Оасе (в дословном переводе «пещера с костями»). Анализ и вскрыл правду о том, что люди нашего вида - кроманьонцы, находясь на территории Европы, вступали в интимные контакты с представителями другого вида - неандертальцами. И не без эволюционных последствий. В результате пещерных прелюбодеяний – метисации, по-научному, на свет появлялись детишки. К примеру, доля неандертальской ДНК в той самой румынской челюсти составляла 11, 3 процента. Это означало, что пра-прадедушка, а то и прадедушка обладателя челюсти был чистокровным неандертальцем.

Паабе, кстати, реабилитировал неандертальцев. В том смысле, что эти разумные существа в 2010 году были окончательно признаны предками современных людей. А одно время им отказывали в родстве с нами - когда ученые вдруг усомнились, что неандертальцы в силу своих генетических отличий могли скрещиваться с кроманьонцами - нашими несомненными предшественниками. Мол, они и сексом-то не занимались - настолько разными были.

Однако, проведенный ученым генетический анализ показал: в геноме каждого современного человека содержатся не менее 4 процентов неандертальских генов. Значит, был межвидовой секс? И не какой-нибудь мимолетный, а обстоятельный - длительный, многовековой.

Обладатель «румынкой челюсти» явил собой своего рода промежуточное звено между неандертальцами и современными людьми, которого раньше не хватало для окончательного «приговора».

О денисовском человеке и доисторическом мизинце

Сенсационное открытие еще одного вида людей -«денисовского человека» - состоялось благодаря раскопкам в знаменитой Денисовой пещера, расположенной на границе Алтайского края и Республики Алтай. Здесь еще в 2008 году группа российских исследователей под руководством академика Анатолия Деревянко и доктора исторических наук Михаила Шунькова из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук откопала, среди прочих останков, зуб и кость мизинца. Тогда ученые предположили, что принадлежат они неандертальцу. А ДНК в итоге продемонстрировала: найден неизвестный ранее вид людей. Мизинец примерно 50-30 тысяч лет назад находился на руке одной из его представительниц - то ли девочки, то ли взрослой, но маленькой особи. Ее ученые первоначально назвали «Женщина-Х».

Одна часть мизинца таинственной незнакомки попала к Свенту Паабо, уже изрядно поднаторевшему в секвенировании генома древних людей.

Коллективу, которым руководил ученый, довольно легко удалось выделить из найденного на Алтае мизинца так называемую митохондриальную ДНК (мтДНК) - короткую молекулу, которая передается из поколения в поколение только по материнской линии. Полученный образец сравнили с геномом современных людей, кроманьонца, нескольких неандертальцев, шимпанзе и карликовых шимпанзе бонобо.

«Женщина-Х» оказалась девочкой возрастом 6-7 лет. Она сильно отличалась и от современных людей, и от неандертальцев. ДНК ее мизинца разнится с человеческой в 385 «буквах», с неандертальской - в 202. Зуб был не от девочки, но от представителя ее «породы», который жил до нее.

Как предположил Паабо, денисовский человек отделился от общего предка человека более миллиона лет назад. И пошел своим путем. Параллельно ему двинулся некто, от которого 500 тысяч лет назад отделился неандерталец.

С денисовцами неандертальцы тоже скрещивались. В 2016 году в Денисовской пещере была обнаружена косточка, которая как потом выяснилось, принадлежала 13-летней девушке. Через два года Паабо объявил, что мать ее была неандертальской женщиной, отец — денисовским человеком. От матери девушке досталось 38,6 процентов генов, от отца — чуть больше - 42,3 процента.

Так «братья по разуму» расселялись по планете

О «наследстве» неандертальцев

Скрещивание с неандертальцами даже чуть-чуть улучшило человеческий род. По крайней мере, внутренне. Доставшиеся от неандертальцев гены повысили способность людей противостоять вирусным заболеваниям. Мы получили повышенный иммунитет. Конкретно, половину генов в участке HLA, который отвечает за распознавание бактерий и вирусов.

Увы, не все «подарки» пошли во благо. Паабо предположил это два года назад. Высказал, без преувеличения, сенсационную гипотезу в научной статье, которую недвусмысленно озаглавил «Основной генетический риск тяжелого COVID-19 унаследован от неандертальцев» (The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neandertals).

Довод таков: есть вполне серьезное подозрение что тяжело болеют COVID-19 главным образом те, у которых на 3-й хромосоме имеются 6 специфических генов. Гены плотно упакованы в один гаплотип, «генетического текста» в котором чуть меньше 50 килобайт. И он целиком передается по наследству. И самое главное: «текст», в точности соответствующий выявленному гаплотипу, Паабе обнаружил в геноме нескольких неандертальцев – как минимум, шести, останки которых были найдены в Хорватии и на Алтае. В геномах денисовцев ничего похожего так и не встретилось. Из чего палеогенетик и сделал вывод: гены, осложняющие течение COVID-19, достались современным людям от неандертальцев.

И еще, к слову, любвеобильные братья по разуму «наградили» нас еще и вшами. Но это подарок можно простить - такая мелочь по сравнению с иммунитетом, без которого Homo sapiens мог и не дожить до наших дней.