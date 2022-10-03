Лас-Вегас накрыл ядерный гриб

Власти поспешили успокоить горожан: это было лишь обычное облако, принявшее грибовидную форму Фото: соцсети

Над крупнейшим городом американской Невады, Лас-Вегасом появилось облако в форме так называемого "ядерного гриба", напоминающее то, что обычно возникает после ядерного взрыва в атмосфере.

Оно, по словам многочисленных очевидцев, было ярко-красным.

Над американским Лас-Вегасом появилось облако, похожее на ядерный гриб Фото: Соцсети

Все это напугало местных жителей, многие из которых знают, что именно в Неваде расположен американский ядерный полигон. Также в 133 км от Лас-Вегаса расположена «Зона 51», на которой дислоцируется база ВВС США.

«Зона 51» - одна из самых засекреченных в Штатах, сам факт ее существования государством был признан лишь недавно, хотя она была построена еще в 1951 году.

Что происходит на ее территории, неизвестно, и это уже не раз порождало появление на свет самых разных, в т.ч. и конспирологических, теорий. Среди прочего утверждалось, что на «Зоне 51» якобы тестируют технологии для путешествий во времени, различные типы ядерного оружия нового типа, что именно там американские военные контактируют с инопланетянами.

Горожане сильно напуганы Фото: соцсети

Власти поспешили успокоить горожан: это было лишь обычное облако, принявшее грибовидную форму, а игра солнечного света окрасила его в оттенки красного.