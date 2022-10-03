Умные технологии для комфортной жизни: В Ленинградской области открылся Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» проходит в ленинградском «Экспофоруме». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленинградской области 3 и 4 октября проходит юбилейный X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT». В международном выставочном центре «Экспофорум» собрались руководители крупнейших IT-компаний страны, представители региональных органов власти, производители отечественного оборудования для IT-сферы и создатели инновационных технологий. За два дня участники выставки познакомятся с новейшими российскими информационными разработками. Форум проходит при поддержке и участии Администрации Президента РФ, Минцифры России, Минэкономразвития России, Минздрава России, Минпросвещения России и АНО «Диалог регионы».

Приветствуя участников форума, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подчеркнул: в это непростое для страны время требуется обеспечить эффективную работу всех цифровых сервисов. Необходимо сосредоточится на прорывах и достижениях, ведь цифровые технологии помогают достичь целей, которые стоят сейчас перед страной. Главными темами форума стали цифровизация экономики и государственных услуг, информационная безопасность, импортозамещение и подготовка отечественных IT-кадров.

«Цифровые технологии активно входят в нашу жизнь, и сегодня большой спектр услуг можно получать, не выходя из дома, оформляя их онлайн, - отметил, обращаясь к участникам форума, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Сейчас многие регионы работают по цифровизации социальных услуг и то, что мы переходим «на цифру», позволит нам сделать это в сжатые сроки. Сегодня невозможно жить без опоры на цифровые технологии. Одно из главных достижений форума - возможность обменяться лучшими практиками. Мы живем в быстрый век, период большой турбулентности, и опора «на цифру» позволит нам качественно принимать решения, быть успешными и быстрыми».

В день открытия форума на его основной сцене прошла церемония награждения победителей II Национального конкурса IT-решений «ПРОФ-IT.Инновация». Главная цель конкурса – выявить инновационные решения в области цифровизации разных отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в государственном и муниципальном управлении. Конкурс помогает отечественным IT-разработчикам продвигать свои продукты. Он также стимулирует предприятия и госсектор активнее вкладываться в новые технологии в сфере IT.

Губернатор Александр Дрозденко (справа) отметил: площадка форума - отличная возможность для поиска и подбора специалистов для региональных IT-отраслей. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

«Сотрудничество и конкуренция регионов в цифровизации - мощный двигатель IT-сферы в госуправлении. Сегодня мы должны быть эффективными и быстрыми, на уровне области управленческие решения принимаются именно на основе анализа больших данных. А онлайн в Ленобласти предоставляется уже более 400 госуслуг. Площадка форума - ещё и отличная возможность для поиска и подбора специалистов для региональных IT-отраслей. Ленобласть - в деле», - рассказал губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

На форуме российские разработчики представили технологии будущего, которые уже сегодня могут с успехом применяться в повседневной жизни горожан. Среди таких инноваций - система видеоидентификации для комфортной городской среды, программа для голосового заполнения врачами медицинской документации, программа интеллектуального сопровождения совещаний и оптического распознавания текста.

В первый день форума были подписаны несколько важных для региона соглашений. В частности, Ленинградская область договорилась с компанией «Сеть дата-центров «Селектел» о дальнейшем развитии объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и аппаратных технологий. Соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании Олег Любимов.

«Для развития цифровых технологий очень важная такая составляющая, как безопасность, возможность хранения больших данных и возможность ими гарантированно пользоваться. Мы уже не первый год работаем с сетью дата-центров, что очень важно - часть хранилищ находится на территории Ленинградской области, поэтому это наш уже проверенный, надёжный партнёр», - отметил Александр Дрозденко.

Сеть является провайдером облачной инфраструктуры на базе шести современных собственных дата-центров. Из них три расположены во Всеволожском районе Ленинградской области.

Кроме того, власти региона договорились с компанией «Вымпел-Коммуникации» о совместном совершенствовании цифровых сервисов и строительстве цифровых сетей. Соглашение о сотрудничестве позволит повысить качество услуг связи в Ленинградской области.