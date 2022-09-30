Открыт прием заявок на участие в премии по фандрайзингу «Золотой кот 2022»

Участников конкурса премии «Золотой кот» в этом году ожидают несколько изменений

Ассоциация фандрайзеров приглашает некоммерческие организации принять участие в ежегодном конкурсе на получение Премии «За достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты «Золотой кот 2022».

К участию в конкурсе приглашаются любые НКО вне зависимости от сферы деятельности (кроме политических и религиозных), работающие более года, имеющие опыт привлечения средств и заполнившие заявку на сайте золотойкот.рф. Организации могут подать не более одной заявки на каждую из основных номинаций по проектам и событиям, произошедшим в период с 1 января 2021 по 31 августа 2022 года. Заявки принимаются до 16 октября 2022 года.

Участников конкурса премии «Золотой кот» в этом году ожидают несколько изменений. Первое коснется победителей. Они будут определяться методом народного и экспертного голосования. По итогам народного голосования будет сформирован шорт-лист, в который войдут пять финалистов из каждой номинации. Победители премии будут определены из числа участников шорт-листа и из общего числа участников, по мнению экспертного совета. В экспертный совет войдут действующие члены Совета Ассоциации фандрайзеров и приглашенные специалисты.

В ходе конкурса премии будут оцениваться лучшие проекты по номинациям:

«Лучшее фандрайзинговое событие оффлайн»

«Лучшая фандрайзинговая кампания»

«Лучшая кампания с использованием технологии волонтерского фандрайзинга»

В 2022 году номинации «Фандрайзер года» и «Прорыв года» не вручаются.

Отдельных участников ждут также специальные призы от партнеров премии: одного участника спецприз «Лучшая фандрайзинговая кампания в рамках акции #ЩедрыйВторник» за самое креативное решение по версии организаторов акции и трех участников спецприз «Лучший фандрайзинговый сайт» – возможность бесплатных рассылок и другие услуги от платежного сервиса MIXPLAT. Будет и еще один специальный приз «Антикризисный фандрайзинг» от Совета Ассоциации фандрайзеров. Он будет вручаться НКО, которая смогла справиться с кризисными обстоятельствами в период с 1 марта по 31 августа 2022 года, сохранить и/или увеличить уровень частных и корпоративных пожертвований.

Премия «Золотой кот 2022» присуждается в седьмой раз. В каждой объявленной номинации присуждается две премии: победителю-НКО с годовым бюджетом до 20 млн. рублей вручается статуэтка «Малый Золотой кот» и победителю-НКО с годовым бюджетом от 20 млн. рублей – «Большой Золотой кот». Церемония награждения лауреатов состоится 17 ноября в общественном центре и креативном пространстве «Благосфера».

Справка

«Золотой кот» - ежегодная премия в области фандрайзинга. Вручается с 2016 года некоммерческим организациям за достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты. Ее цель – содействовать развитию благотворительности в России, выявлять и поощрять новые практики и партнерства.

Положение о конкурсе и форма заявки доступны на сайте золотойкот.рф. Консультации по условиям участия и заполнению заявок можно получить по электронной почте: info@fund-raising.ru