Тайны Давосского форума: на вечеринку «тайного мирового правительства» слетелись эскортницы со всего мира

В швейцарском Давосе началось заседание Всемирного экономического форума. Фото: REUTERS

Сегодня, 16 января, началось очередное заседание Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, также известного как «Давосский клуб». Это неформальная дискуссионная площадка в одноимённой деревушке в укромной альпийской долине. Здесь, сняв все номера в близлежащих отелях, с 1971 года собираются западные политики и миллиардеры, дабы вдали от посторонних глаз и ушей, за закрытыми дверями, обсудить насущные экономические проблемы и борьбу с оными.

По крайней мере, таково официальное описание мероприятия. А вот любители конспирологии обращают внимание, что формат «Давоса» больше полувека назад придумал его основатель и бессменный президент — видный теоретик глобализма по имени Клаус Шваб. Сей 84-летний филантроп не столь известен, как другой (и в чём-то похожий на него) «дедушка либеральной демократии», Джордж Сорос — но занимается по сути тем же самым. Продвижением «дивного нового мира», в котором не будет места таким анахронизмам, как традиционная семья, национальные границы или Церковь.

А в мае 2020-го, на пике пандемии коронавируса, господин Шваб на пару с тогдашним принцем Чарльзом (нынешним королём Карлом III) представил весьма специфическую программу борьбы с последствиями пандемии — под названием «Великая перезагрузка» (The Great Reset). По утверждениям критиков данного плана, тот по сути призывает к установлению «цифрового концлагеря» и передачи полномочий от национальных государств к международным структурам — пресловутому «мировому правительству» — под благовидным предлогом «борьбы с ковидом», конечно.

Джордж Сорос занимается продвижением «дивного нового мира», в котором не будет места таким анахронизмам, как традиционная семья, национальные границы или Церковь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, в 2023 году до этого явно далеко — амбициозный «слёт глобалистов и властителей Земли» становится всё сильнее похож на междусобойчик. Например, в последний момент ехать в «альпийское убежище» отказался президент ЮАР Сирил Рамафоза. По официально причине, из-за энергетического кризиса в этой важнейшей стране Африки.

Также не будет представителей России и крупнейшей (по одной из методик подсчёта) экономики — Китая. Наконец, даже «лидер свободного мира», президент США Джо Байден, не почтил швейцарское действо, отправив вместо себя ни за что не отвечающую заместительницу — вице-президентшу Камалу Харрис.

Зато, подобно ночным бабочкам на огонь, во временное логово миллиардеров слетелись… они. Те, кого называют эскортницами и все другие разновидности «девушек (и, извините, юношей) с пониженной социальной ответственностью».

В этом году в Давосе не будет делегаций из России и КНР, не почтит присутствием престижный форум и Джо Байден. Фото: REUTERS

«В Давосе не осталось проституток — их уже забронировали», — с тревогой извещает австрийское издание Exxpress, подчёркивая, что имеющиеся в наличии жрицы (и жрецы) любви готовы делиться оной с представителями всех ориентаций во всех мыслимых позициях.

И это далеко не новость. Ещё в 2020 году британская Times писала, что «девушки с пониженной» прямо-таки не дают прохода высоким гостям. А в роли сутенёров часто выступают низкоранговые участники «Давоса», сговорившиеся с персоналом гостиниц, где на это время селятся миллиардеры.

— Некий человек, напоминающий ближневосточного предпринимателя, поставлял девушек в «Грандотель Бельведер» — один из четырёх, где проживают участники Давоса и вход куда строжайше ограничен, — вспоминает анонимный источник в беседе с журналистами. — Он приглашал меня на вечеринку в подвальчик, обещая «познакомить с русскими девушками».

Были ли эти девушки действительно «русскими», или же они происходили из неких других восточноевропейских стран, чьих жителей от русских не отличишь, — остаётся лишь гадать.

Так что пока из зримых достижений Давоса — разве что секс-скандалы. Эпоха глобализма заканчивается, а управлять миром, когда на вашей дискуссионной площадке не представлено больше половины самых перспективных экономик этого же самого мира из числа стран БРИКС — невозможно даже теоретически.