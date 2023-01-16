Путин обсудил ситуацию на Украине с Эрдоганом: вот, о чем шла речь

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Еще утром 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить возможный разговор Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Пресс-секретарь президента заявил, что старается «не забегать вперед», когда речь идет об официальных переговорах.

Но ближе к вечеру на сайте главы страны таки появилось сообщение, что политики смогли поговорить. И вот о чем шла речь.

Первым делом президенты обсудили топливный мега-проект по строительству в Турции газового хаба. Проект официально называют приоритетом отношений двух стран. В будущем мы будем гнать газ в Турцию, чтобы потом оттуда он уже шел в Европу. Предполагается, что голубое топливо таким образом станет обезличенным, что позволит всем обойти санкции ЕС.

Эрдоган предложил России не прекращать обмен пленными с Украиной. В первую очередь, домой могут вернуться раненые солдаты.

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», - сообщили в Кремле.

Глава Турции предложил России не прекращать обмен пленными с Украиной. Фото: REUTERS

Еще политики обсудили, как идет зерновая сделка. Правда, никаких деталей на этот счет в Кремле не раскрыли.