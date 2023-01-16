Вакцины от наркомании: возможно ли это

Попытки создать антинаркотические вакцины ученые предпринимают уже не меньше 30 лет. Фото: Shutterstock

В уважаемом журнале Pharmaceutics вышло исследование о первой вакцине, которая блокирует попадание наркотика фентанила в мозг крыс, то есть блокирует развитие зависимости.

Фентанил — синтетический опиоид в 100 раз сильнее морфина. Когда его начали применять в 90-х годах в США, прописывая пациентам от сильной боли, это привело к настоящей фентаниловой эпидемии. Люди подсаживались сначала на обезболивающий эффект, а потом уже не могли прожить без этих препаратов.

Ученые из Хьюстонского университета выработали успешную тактику в создании вакцины от этой зависимости: в ее основе сам наркотик, иммуногенный белок и белковый адъювант. Опыты проводились на крысах: спустя шесть недель после введения вакцины был заметный эффект — количество наркотика в головном мозге снизилось в 10 раз, и его эффект был блокирован. Причем крысы не испытали никаких побочных эффектов «отмены».

Блокирующий эффект продолжался 10 недель, ученые проводят дальнейшие исследования. Но сразу предупреждают — их вакцина работает исключительно против фентанила, а не других опиоидов.

КРЫС ПЫТАЛИСЬ ЛЕЧИТЬ ОТ ГЕРОИНОВОЙ ЗАИВСИМОСТИ

Это не первая попытка изобрести вакцину, или чудо-препарат для борьбы с наркозависимостью. Попытки создать антинаркотические вакцины ученые предпринимают уже не меньше 30 лет. Принцип действия вакцин очевиден: после их введения должны появиться антитела, которые будут перехватывать наркотик в крови, не давая ему проникнуть в мозг. Поэтому прием наркотика не вызовет ощущение эйфории, будет бессмысленным.

Так, в 2017 году был опубликован отчет о противогероиновой вакцине. Экспериментальная вакцина была разработана исследователями из Военной программы США по изучению ВИЧ и ученными Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения. Вакцина индуцировала антитела, которые препятствовали проникновению препарата через гематоэнцефалический барьер мозга у мышей и крыс.

Исследования показали, что вакцина вырабатывает антитела и против других часто используемых опиоидов, включая гидрокодон, оксикодон, гидроморфон и кодеин. А еще ослабляет воздействие героина в высоких дозах, что может указывать на возможность предотвращения передозировки.

Начиналось все замечательно, но дальше исследований на крысах, по всей видимости не пошло, по крайне мере, об этой разработке мы больше ничего не слышали.

Предпринимают ученые и попытки создать вакцину или супер-лекарства для борьбы с кокаиновой зависимостью, но пока все они остаются в стенах лабораторий.

ЗАВИСИМОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКАЯ

- В современной практике для снятия наркотической зависимости используются блокаторы, антагонисты опиоидных рецепторов (например, налоксон, налтрексон), - говорит врач психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф. - Они снижают эффекты опиоидов, препятствуют наркотическому опьянению, снижают к ним влечение. Говорить об эффективности разрабатываемых вакцин мне сложно, но даже если подобные препараты выйдут на широкий рынок, надо иметь в виду, что они носят узко направленное действие, разрабатываются от конкретного вида наркотического вещества. Соответственно, сойдя с одного наркотика, наркоман может переключиться на другой, или алкоголь, что происходит часто. Поэтому ожидать универсального средства от всех зол пока очень рано. Корень любой зависимости — в психологических проблемах, точнее, в психической сфере. И в первую очередь потребуется помощь опытного психиатра-психотерапевта.