Герой спецоперации «Z» сержант Цховребов заметил диверсантов в засаде

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще - о важности разведки и подкупе агентов: «Не жалейте денег для получения известий».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Старший сержант Алексей ДОЛМАТОВ

«Экипаж радиостанции под руководством начальника сержанта Алексея Долматова обеспечивал непрерывную связь внутри инженерного подразделения, возводившего понтонный мост через водную преграду, а также со штабом. Противник, стремясь лишить российские войска оперативного продвижения на другой берег, атаковал российских военнослужащих в ходе наведения переправы. В результате очередного минометного залпа часть техники связи была повреждена. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри подразделения лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, вместе Алексей со своими подчиненными незамедлительно приступил к восстановлению работоспособности техники. Находясь под обстрелом в условиях сопряженных с риском для жизни, экипажу Алексея Долматова удалось в кратчайшие сроки восстановить связь. По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь. Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего сержанта Алексея Долматова поврежденная техника связи была восстановлена, что позволило отразить атаку противника и обеспечить оперативное возведение переправы для продвижения российских войск».

Старший сержант Алексей ДОЛМАТОВ

ПОДАВИЛ АРТИЛЛЕРИЮ ПРОТИВНИКА

Младший сержант Сергей ШУГАЛО

«Расчет боевой машины реактивной артиллерийской батареи под руководством младшего сержанта Сергея Шугало выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, осуществляющих наступление на позиции украинских националистов. Обороняющийся противник оказывал ожесточенное сопротивление, ведя артиллерийский и минометный огонь в сторону российских подразделений. Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня, Сергей Шугало точным огнем подавил огонь артиллерии противника, а также нанес существенный урон подразделениям украинских боевиков.

Младший сержант Сергей ШУГАЛО

В ходе боя огнем боевой машины под управлением младшего сержанта Сергея Шугало было уничтожено более 10 националистов и 4 единицы специальной автомобильной техники. Смелые и самоотверженные действия младшего сержанта Сергея Шугало существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск».

УСТАНОВИЛ УСТОЙЧИВЫЙ РАДИООБМЕН

Старший лейтенант Артем НЕГУРИЦА

«Перемещение пункта управления на запасные позиции, в составе которого старший лейтенант Артем Негурица выполнял задачу по обеспечению различными видами связи, проходило в условиях боестолкновения с противником. Организация радиосвязи осложнялась сложной радиоэлектронной обстановкой. Проявляя отвагу и самоотверженность, в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, Артем Негурица смог в кратчайшие сроки обеспечить руководящий состав пункта управления устойчивой связью, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии по целям противника и координацию действий подразделений в бою. Мужественные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Артема Негурицы на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом, в результате чего противник был вынужден отступить».

Старший лейтенант Артем НЕГУРИЦА

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСАНТОВ ИЗ ПУШКИ

Сержант Тимур ЦХОВРЕБОВ

«Экипаж боевой машины, под руководством командира отделения – наводчика десантно-штурмовой роты сержанта Тимура Цховребова, выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны российских Вооруженных Сил. Двигаясь в головном дозоре, Тимур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших нападение на колонну. Используя условия местности, экипаж под руководством Тимура вступил в неравный бой с превосходящими силами врага. Грамотные действия сержанта Цховребова и его боевых товарищей позволили вскрыть огневые точки противника, по которым Тимур открыл огонь из 30 мм пушки осколочно-фугасными снарядами, а также из пулемета. В результате огневого воздействия диверсионно-разведывательная группа была уничтожена. Самоотверженные действия экипажа боевой машины под руководством сержанта Тимура Цховребова позволили продолжить продвижение российских войск и выйти в назначенный район в установленное время без потерь».