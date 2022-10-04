Минобороны России показало видео боевой работы расчетов «Орлан-10»

Фото: Министерство обороны РФ

Еще в древности по поведению диких и ручных хищных птиц воины определяли места скопления врага. Но они не могли служить человеку круглые сутки. Сегодня на вооружении военнослужащих ВС РФ – участников специальной военной операции стальные птицы с уникальными характеристиками.

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10», которые находятся в небе круглые сутки. Все, что они видят днем (имеет мощную камеру в зумом) и ночью (встроен теловизор), они передают на пульт оператора.

«В ходе боевого дежурства расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» подразделений Западного военного округа, в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

О своей работе в ходе проведения специальной военной операции рассказал журналистам командир роты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа Алексей:

«Если летать ночью, все прекрасно видно. … Мы получили информацию, в каком-то квадрате вылезла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Полетели туда, посмотрели, действительно, увидели передвижение личного состава, техника была легкобронированная - пикапы. И начали работать с артиллерией, и ДРГ противника отступила с большими потерями».

Беспилотники активно применяется с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. Они наведут на цель, проконтролируют поражение, заметят подход резервных частей противники.

Уже не раз случалось, когда БЛА, сопровождая колонну, вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни товарищей.